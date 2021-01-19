Володин допустил вмешательство США в выборы в Госдуму

Вячеслав Володин на открытии весенней сессии Государственной Думы (Фото: duma.gov.ru)

В Москве не исключают иностранное вмешательство на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает пресс-служба нижней палаты.

«Важно, чтобы они (выборы. — РБК) прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством. При этом необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию», — сказал Володин.

По его утверждению, исходя из опыта прошлых выборов, следует ожидать вмешательства в выборы со стороны США и государств-членов НАТО. По мнению Володина, такие вмешательства в дела других стран Соединенные Штаты оправдывали необходимостью внедрять стандарты американской демократии.

Кроме того, спикер нижней палаты парламента назвал архаичной и непрозрачной американскую избирательную систему. По его мнению, в США нет единого и эффективного института международных наблюдателей.