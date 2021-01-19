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Политика ,  
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Володин допустил вмешательство США в выборы в Госдуму

Вячеслав Володин на открытии весенней сессии Государственной Думы
Вячеслав Володин на открытии весенней сессии Государственной Думы (Фото: duma.gov.ru)

В Москве не исключают иностранное вмешательство на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает пресс-служба нижней палаты.

«Важно, чтобы они (выборы. — РБК) прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством. При этом необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию», — сказал Володин.

По его утверждению, исходя из опыта прошлых выборов, следует ожидать вмешательства в выборы со стороны США и государств-членов НАТО. По мнению Володина, такие вмешательства в дела других стран Соединенные Штаты оправдывали необходимостью внедрять стандарты американской демократии.

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Кроме того, спикер нижней палаты парламента назвал архаичной и непрозрачной американскую избирательную систему. По его мнению, в США нет единого и эффективного института международных наблюдателей.

Володин добавил, что Россия всегда выступала против насильственных действий, в том время как США, по его словам, наоборот, поддерживали подобные процессы в других странах, вмешивались в суверенные дела других государств. При этом аналогичные действия в самих США власти страны осудили, отметил спикер, назвав это политикой двойных стандартов.

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В сентябре 2021 года истекает срок полномочий Госдумы VII созыва. Текущий состав нижней палаты парламента избрали в 2016 году. Следующие выборы пройдут 10 сентября 2021 года.

В декабре о возможном вмешательстве в российские выборы в 2021 году из-за рубежа заявил на своей пресс-конференции президент России Владимир Путин. Он добавил, что власти готовятся к такому развитию событий.

В ноябре прошли выборы президента Соединенных Штатов. Победу на них одержал кандидат от демократов Джозеф Байден. Действующий глава государства Дональд Трамп не был согласен с результатами голосования в некоторых регионах страны и пытался оспорить их в суде. Национальный центр контрразведки и безопасности США утверждал, что власти России пытались повлиять на исход выборов.

6 января, когда конгресс должен был утвердить Байдена президентом, в здание ворвались сторонники Трампа и сорвали заседание.

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