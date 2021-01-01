Путин увидел угрозу вмешательства в российские выборы в 2021 году

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В российские выборы 2021-го постараются вмешаться из-за рубежа, однако Россия сможет этому противостоять, если угрозу осознает большая часть россиян. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«Конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают. <...> Мы это знаем, мы к этому готовимся», — сказал он.

Российский лидер пояснил, что для успешной борьбы с иностранной угрозой в обществе должен быть соответствующий настрой. По его словам, большинство граждан должны понимать, что подобное вмешательство в дела страны недопустимо, и его необходимо пресекать.

«При этом мы, конечно, открыты для сотрудничества с нашими партнерами, мы открыты для наблюдателей международных. Наверное, такой открытости вообще нигде в мире нет», — добавил Путин.