Попова не увидела снижения охвата россиян тестами на COVID в праздники

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В новогодние праздники охват россиян тестами на COVID-19 не снижался ниже нормативного. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Несмотря на определенное снижение, уровень тестирования в целом по стране ни в один из дней не снизился менее заданных 200 на 100 тыс. населения», — отметила она.

За весь период в течение этого времени было выполнено более 3 млн тестов на коронавирусную инфекцию, заключила Попова.

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