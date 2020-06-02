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Роскачество сравнило безопасность бутилированной и водопроводной воды

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Вода из-под крана уступает бутилированной по качеству и безопасности по ряду показателей, ее регулярное употребление может негативно влиять на здоровье. К такому выводу пришли специалисты Роскачества, которые провели исследование питьевой воды.

Эксперты сравнили воду шести торговых марок, в том числе «Святой источник», «Новотерская» и Aqua Minerale, и воду из-под крана. Ее образец взяли в центре Москвы, на улице Правды.

Вода из-под крана соответствует нормативам СанПиН, однако по сравнению с бутилированной содержит высокие дозы аммиака и нитрит-иона, заключили эксперты. Кроме того, в водопроводной воде зафиксировали повышенную альфа-активность.

«Если бы этот образец водопроводной воды присутствовал в рейтинге Роскачества наряду с бутилированной питьевой водой, то его рейтинг составил бы 0 баллов», — сообщили в Роскачестве.

Что касается исследованной воды торговых марок, специалисты отметили, что пять из шести марок соответствуют нормативам. Среди замечаний к бутилированной воде — только содержание микро- и макроэлементов, в том числе недостаток кальция и магния и повышенное содержание натрия. У одного из проверенных образцов, воды «Липецкая росинка», эксперты выявили относительно высокое содержание нитратов.

Роскачество назвало самый низкокалорийный алкоголь
Общество
Фото: Hector Vivas / Getty Images

Ранее в Роскачестве назвали наименее калорийный алкоголь. Из расчета на 100 г меньше всего калорий содержит низкоалкогольное пиво, сообщили в ведомстве. Его калорийность составляет от 42 до 74 ккал на 100 г. Кроме того, невысокой калорийностью обладает сухое вино. Самыми калорийными алкогольными напитками являются сладкие ликеры, сообщили в Роскачестве.

Теги: питьевая вода, исследование, Роспотребнадзор
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