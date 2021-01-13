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Общество ,  
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Минздрав упростил медикам процедуру оформления документов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российское министерство здравоохранения разрешило медицинским работникам вести документацию только в электронном виде. Об этом говорится на сайте Минздрава.

«Медработникам не потребуется больше дублировать первичную медицинскую документацию на бумаге, что позволит им уделить больше времени пациентам», — указано в сообщении.

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Россияне смогут оперативно просматривать информацию об оказанных им услугах в своих электронных медицинских картах на портале госуслуг.

Приказ Минздрава «Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов» вступает в силу с 1 февраля 2021 года. При этом медучреждения вправе сами решать, переходят они на электронный документооборот полностью или частично. Они также самостоятельно устанавливают сроки такого перехода и виды бумаг, которые будут оцифрованы.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Независимо от решения своей клиники пациенты могут потребовать выдать им медицинские документы в бумажном виде.

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Приказ Минздрава устанавливает требования к формированию, подписанию и хранению электронных медицинских документов. Такой документ может расходиться с утвержденным форматом только, если это мешает его корректному отображению. Кроме того, он должен иметь электронную подпись.

«Мы уже второй год живем в федеральном проекте создания единого цифрового контура, а сам процесс цифровизации идет еще дольше — с начала 2000-х годов. И мы до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде», — отметил замминистра здравоохранения Павел Пугачев. Он указал, что приказ Минздрава решил существовавшую проблему.

Для избавления врачей от части бумажной работы с 2018 года в России действует единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). В систему входят регистр медицинских работников, реестр медицинских организаций, электронные медицинские карты россиян, электронная регистратура и др. Весной 2020 года Минздрав поручал зарегистрировать в электронных базах всех российских врачей и медсестер.

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