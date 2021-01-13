Минздрав упростил медикам процедуру оформления документов
Российское министерство здравоохранения разрешило медицинским работникам вести документацию только в электронном виде. Об этом говорится на сайте Минздрава.
«Медработникам не потребуется больше дублировать первичную медицинскую документацию на бумаге, что позволит им уделить больше времени пациентам», — указано в сообщении.
Россияне смогут оперативно просматривать информацию об оказанных им услугах в своих электронных медицинских картах на портале госуслуг.
Приказ Минздрава «Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов» вступает в силу с 1 февраля 2021 года. При этом медучреждения вправе сами решать, переходят они на электронный документооборот полностью или частично. Они также самостоятельно устанавливают сроки такого перехода и виды бумаг, которые будут оцифрованы.