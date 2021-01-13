Минздрав упростил медикам процедуру оформления документов

Независимо от решения своей клиники пациенты могут потребовать выдать им медицинские документы в бумажном виде.

Приказ Минздрава устанавливает требования к формированию, подписанию и хранению электронных медицинских документов. Такой документ может расходиться с утвержденным форматом только, если это мешает его корректному отображению. Кроме того, он должен иметь электронную подпись.

«Мы уже второй год живем в федеральном проекте создания единого цифрового контура, а сам процесс цифровизации идет еще дольше — с начала 2000-х годов. И мы до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде», — отметил замминистра здравоохранения Павел Пугачев. Он указал, что приказ Минздрава решил существовавшую проблему.

Для избавления врачей от части бумажной работы с 2018 года в России действует единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). В систему входят регистр медицинских работников, реестр медицинских организаций, электронные медицинские карты россиян, электронная регистратура и др. Весной 2020 года Минздрав поручал зарегистрировать в электронных базах всех российских врачей и медсестер.