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В Карачаево-Черкесии возобновили поисковые работы на месте схода лавины

Фото: ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике
Фото: ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике

В Карачаево-Черкесии возобновили приостановленные накануне вечером поисковые работы на месте схода снежной лавины на горнолыжном курорте Домбай у горы Мусса-Ачитара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Управления региона по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

«Поисковые работы возобновлены сегодня около 08:00. К поисковым работам привлечены силы в том же объеме, что и вчера. Более 200 человек», — уточняется в сообщении.

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<p>Поисково-спасательные работы в поселке Домбай</p>

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону РБК сообщили, что поиски продолжили с 07:22, задействовано около 20 единиц техники. Спасатели работают двумя группами: одни — на горе, другие — в находящемся рядом поселке. «Поиск осложняют плохие погодные условия — сильный снег и ветер. Сохраняется угроза лавинной опасности в горах региона», — добавили в пресс-службе.

Лавина на горе Мусса-Ачитара сошла 18 января. В момент происшествия на горнолыжной трассе могли находиться до 12 человек. Судьба двух до сих пор неизвестна, поиски откладывали из-за плохой погоды. Как минимум один человек из-за сходы лавины погиб, это президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской Республики «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Прокуратура Карачаевска начала проверку по факту происшествия. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности.

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Очевидцы рассказали РБК, что слышали взрывы лавинных пушек перед сходом лавины. Начальник Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев заявил РБК, что в регионе был сильный снегопад, после которого сотрудники службы стреляли в лавинный очаг, угрожавший опорам канатной дороги. По его словам, после этого произошло два схода лавины. Одна лавина спустилась в овраг, как и планировала служба. Однако вторая «от сейсмической волны или сама по себе» накрыла горнолыжный курорт.

«Там внизу был учебный подъемник. Канатные дороги Домбая не работали, район был закрытый. Но почему-то люди находились на этом бугельном подъемнике, который лавина и задавила», — указал Чокаев. Он пояснил, что эта лавина могла сойти «сама по себе» или от «сейсмической волны».

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