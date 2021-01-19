В Карачаево-Черкесии возобновили поисковые работы на месте схода лавины

Фото: ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике

В Карачаево-Черкесии возобновили приостановленные накануне вечером поисковые работы на месте схода снежной лавины на горнолыжном курорте Домбай у горы Мусса-Ачитара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Управления региона по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

«Поисковые работы возобновлены сегодня около 08:00. К поисковым работам привлечены силы в том же объеме, что и вчера. Более 200 человек», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону РБК сообщили, что поиски продолжили с 07:22, задействовано около 20 единиц техники. Спасатели работают двумя группами: одни — на горе, другие — в находящемся рядом поселке. «Поиск осложняют плохие погодные условия — сильный снег и ветер. Сохраняется угроза лавинной опасности в горах региона», — добавили в пресс-службе.

Лавина на горе Мусса-Ачитара сошла 18 января. В момент происшествия на горнолыжной трассе могли находиться до 12 человек. Судьба двух до сих пор неизвестна, поиски откладывали из-за плохой погоды. Как минимум один человек из-за сходы лавины погиб, это президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской Республики «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.