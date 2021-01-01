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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи объяснили, когда можно говорить о «пиле» коронавируса в России

Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Снижение темпов распространения коронавируса в России за последние дни пока не позволяет говорить о замедлении или стабилизации ситуации с заболеваемостью. Для этого мало данных, а ежедневные флуктуации во многом случайны, рассказали РБК опрошенные вирусологи, пояснив, какие показатели нужно учитывать, чтобы говорить о снижении угрозы.

В частности, в России 27 ноября был установлен абсолютный рекорд по числу выявленных заболевших коронавирусом — 27 543. В последующие дни этот показатель постепенно снижался: 28 ноября — 27 100, 29 ноября — 26 683, 30 ноября — 26 338. Только 1 декабря он немного подрос — 26 402.

Так, говорить о сложившейся тенденции можно только после анализа ситуации в течение одной-двух недель, рассказал РБК вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский. «Я бы хотел, чтобы это было так, но пока рано говорить. Посмотрим, как будет ситуация складываться в течение недели-двух, тогда можно говорить о тенденции. А пока такие колебания — тысяча сюда, тысяча туда, если речь идет о 25 тыс. в общем, — еще не надежны», — считает он.

Собеседник РБК пояснил, что говорить о «пробуксовке» эпидемии в России можно при устойчивом снижении показателей заражения или если график числа заболевших за сутки напоминает «пилу» — когда прирост заболевших колеблется незначительно. «В течение недели-двух, если мы увидим плюс-минус 500–1000 заболевших, причем всегда надо иметь в виду необязательно тяжело заболевших, а людей у которых выявили вирусную РНК, — такую картину называют пилой», — резюмировал профессор.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Чтобы понимать динамику распространения коронавируса, нужны сглаженные четырех- или семидневные кривые, добавила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она также указала на еще одно важное обстоятельство — погоду.

«В период респираторных заболеваний рассчитывать, что будет уменьшаться это респираторное заболевание, можно, если будет очень холодная погода. В мороз как-то меньше люди заболевают: видимо, контактов меньше. Сейчас такая склизкая, простудная погода, что, я думаю, это случайные выбросы», — прокомментировала она последние данные статистики.

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«До Нового года мы и до выявляемости в 30 тыс.[человек в сутки] дойдем. Этого пугаться не стоит. Хорошо, что выявляется так много, — значит, на ранних стадиях. Другой вопрос, что у нас госпитализируют с легкими формами, поэтому медучреждения захлебываются», — сказала Попович и добавила, что пока рано делать выводы о снижении заболеваемости и даже о ее стабилизации.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 1 декабря заявила, что темп распространения коронавирусной инфекции в России замедляется. При этом она уточнила, что в регионах ситуация разная.

«В целом по РФ мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах. Ситуация в значительной степени определяется и заболеваемостью в столицах — в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится порядка 40% от ежесуточного регистрируемого количества вновь выявленных пациентов», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что стабилизация ситуации с эпидемией фиксируется в 58 регионах России, в то время как в 24 субъектах рост заболеваемости продолжается. Замедляется этот показатель только в трех регионах.

«Средний недельный темп прироста [числа заболевших] в ноябре стабильно удерживается на уровне 1,2[%], что пока не внушает большого оптимизма. В стадии стабилизации на сегодняшний день находятся 58 субъектов, в стадии замедления роста — три субъекта и в стадии продолжающегося роста — 24 субъекта», — сказала Попова.

коронавирус статистика эпидемия
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