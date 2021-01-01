Вирусологи объяснили, когда можно говорить о «пиле» коронавируса в России

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Снижение темпов распространения коронавируса в России за последние дни пока не позволяет говорить о замедлении или стабилизации ситуации с заболеваемостью. Для этого мало данных, а ежедневные флуктуации во многом случайны, рассказали РБК опрошенные вирусологи, пояснив, какие показатели нужно учитывать, чтобы говорить о снижении угрозы.

В частности, в России 27 ноября был установлен абсолютный рекорд по числу выявленных заболевших коронавирусом — 27 543. В последующие дни этот показатель постепенно снижался: 28 ноября — 27 100, 29 ноября — 26 683, 30 ноября — 26 338. Только 1 декабря он немного подрос — 26 402.

Так, говорить о сложившейся тенденции можно только после анализа ситуации в течение одной-двух недель, рассказал РБК вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский. «Я бы хотел, чтобы это было так, но пока рано говорить. Посмотрим, как будет ситуация складываться в течение недели-двух, тогда можно говорить о тенденции. А пока такие колебания — тысяча сюда, тысяча туда, если речь идет о 25 тыс. в общем, — еще не надежны», — считает он.

Собеседник РБК пояснил, что говорить о «пробуксовке» эпидемии в России можно при устойчивом снижении показателей заражения или если график числа заболевших за сутки напоминает «пилу» — когда прирост заболевших колеблется незначительно. «В течение недели-двух, если мы увидим плюс-минус 500–1000 заболевших, причем всегда надо иметь в виду необязательно тяжело заболевших, а людей у которых выявили вирусную РНК, — такую картину называют пилой», — резюмировал профессор.