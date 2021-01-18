В Белоруссии назначили нового руководителя банка «Газпрома»

Надежда Ермакова (Фото: belgazprombank.by)

Председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» с 18 января назначили Надежду Ермакову. Об этом сообщается на сайте финансовой организации. Решение об этом совет директоров принял 15 января.

В июне прошлого года в головном офисе Белгазпромбанка, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку, Комитет государственного контроля Белоруссии провел обыски. Было изъято более $4 млн наличными и ценные бумаги более чем на $500 тыс.

Тогда же силовики задержали около 30 сотрудников банка. В ведомстве заявили, что некоторые из них создали организованную преступную группу, которая выводила деньги за границу.

Причастен к этой группе, по мнению ведомства, был и Виктор Бабарико. До мая 2020 года он руководил Белгазпромбанком, а в мае выдвинул свою кандидатуру, чтобы участвовать в президентских выборах в стране. В июне политика задержали.