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В Белоруссии назначили нового руководителя банка «Газпрома»

Надежда Ермакова
Надежда Ермакова (Фото: belgazprombank.by)

Председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» с 18 января назначили Надежду Ермакову. Об этом сообщается на сайте финансовой организации. Решение об этом совет директоров принял 15 января.

В июне прошлого года в головном офисе Белгазпромбанка, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку, Комитет государственного контроля Белоруссии провел обыски. Было изъято более $4 млн наличными и ценные бумаги более чем на $500 тыс.

Тогда же силовики задержали около 30 сотрудников банка. В ведомстве заявили, что некоторые из них создали организованную преступную группу, которая выводила деньги за границу.

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Причастен к этой группе, по мнению ведомства, был и Виктор Бабарико. До мая 2020 года он руководил Белгазпромбанком, а в мае выдвинул свою кандидатуру, чтобы участвовать в президентских выборах в стране. В июне политика задержали.

В августе президент страны Александр Лукашенко на встрече с Ермаковой, которая возглавляла временную администрацию Белгазпромбанка, заявил, что хочет сохранить его. Также глава Белоруссии пожаловался, что не наблюдает заинтересованности в делах банка со стороны российской головной компании, «Газпрома».

Лукашенко отметил, что судьбу Белгазпромбанка он обсуждал с Владимиром Путиным. По словам главы Белоруссии, российский президент сказал, «что банк может работать, не бедные у него собственники». Белорусский президент тогда же заявил, что регулятор готов поддержать эту финансовую организацию.

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Новостное агентство Tut.by со ссылкой на анонимный источник утверждает, что на российских акционеров банка последние месяцы давили белорусские власти, желая оставить его под своим влиянием и, возможно, сильнее контролировать судебный процесс над Бабарико.

«Акционерам поступали недвусмысленные сигналы о том, что предложенных ими кандидатов в правление могут не аттестовать, ибо к ряду из них есть вопросы у силовиков», — указал собеседник агентства. Параллельно выступающий регулятором Национальный банк Белоруссии настойчиво рекомендовал ввести в правление финансовой организации одного из своих зампредов.

Ермакова же претендовала на пост председателя правления, объясняя это поручением Лукашенко, утверждает собеседник Tut.by. Также, по словам источника, белорусские чиновники намекнули, что откажут банку в аттестации, если председателем не станет Ермакова.

банк Национальный банк Белоруссии Александр Лукашенко финансы
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