Противолавинная служба сообщила о двух сошедших лавинах в Домбае

Перед лавиной у горы Мусса-Ачитара, которая завалила около десятка человек, в этом же районе провели контролируемый спуск лавины из другого очага. Связана ли стрельба из противолавинного орудия со второй лавиной, пока не известно

Поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара (Фото: МЧС РФ / РИА Нововсти)

На горе в Домбае сошло две лавины, сообщил РБК начальник Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев.

По его словам, в Домбае в последние дни был продолжающийся интенсивный снегопад. Чочаев уточнил, что по договору с канатными дорогами Домбая они «стреляли в лавинный очаг А, который угрожал опорам данной канатной дороги». «От этого лавинного очага, куда мы стреляли, 300–350 м правее другой лавинный очаг есть — Б. Мы стрельнули один раз, два раза, на определенном количестве вызвали лавину. Наша лавина пошла, но она в совсем другое место идет, там овраг, ложбина, в эту ложбину она пошла и остановилась. А соседняя, очаг Б, от сейсмической волны или сама по себе, точно не знаем, примерно в это же время сошла, — рассказал он. — Там внизу был учебный подъемник. Канатные дороги Домбая не работали, район был закрытый. Но почему-то люди находились на этом бугельном подъемнике, который лавина и задавила. Сейчас идут спасательные работы, результаты будут чуть позже».

Видео: Мобильный репортёр official/Telegram

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Инцидент произошел на горнолыжном курорте на горе Мусса-Ачитара. По предварительной информации, под завалами могли оказаться до 12 человек. Из-под снега уже удалось спасти шестерых, сообщили в спасательной службе.