Мурашко назвал условие для отмены ношения масок

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Ношение масок необходимо до формирования у населения иммунитета к коронавирсной инфекции. Об этом на брифинге правительства заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Нужно обязательно в заботе об окружающих людях продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета, элиминации возбудителя и циркуляции на территории страны», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что иммунитет формируется в течение трех недель после введения второго компонента вакцины. До этого времени человек считается незащищенным от инфекции.

«Имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может стать носителем инфекции и инфицировать окружающих. Поэтому ношение масок сегодня является и после вакцинации обязательным», — сказал он.