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Мурашко назвал условие для отмены ношения масок

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ношение масок необходимо до формирования у населения иммунитета к коронавирсной инфекции. Об этом на брифинге правительства заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Нужно обязательно в заботе об окружающих людях продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета, элиминации возбудителя и циркуляции на территории страны», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что иммунитет формируется в течение трех недель после введения второго компонента вакцины. До этого времени человек считается незащищенным от инфекции.

«Имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может стать носителем инфекции и инфицировать окружающих. Поэтому ношение масок сегодня является и после вакцинации обязательным», — сказал он.

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С 18 января все жители России могут записаться на вакцинацию от коронавируса на портале «Госуслуги». Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, до марта вакцинация будет преимущественно осуществляться «Спутником V», а уже с марта станет доступна вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». С апреля может начаться вакцинация «КовиВаком» центра Чумакова, который должен быть зарегистрирован в феврале.

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