Против жены задержанного мэра Томска завели уголовное дело

Галина и Иван Кляйн (Фото: admin.tomsk.ru)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жены арестованного экс-мэра Томска Галины Кляйн, которая также является генеральным директором компании «Томское пиво». Об этом сообщили в Telegram адвокаты, занимающиеся делом Кляйна.

По информации адвокатов, дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Кляйн подозревают в том, что она сопротивлялась во время обыска.

В следственном управлении СК России по Томской области сообщили, что 13 ноября женщина, находясь в своей квартире в Томске, «причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов».

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали утром 13 ноября. Telegram-канал «Наблюдатель в Томске» передавал, что его вывели из здания администрации в наручниках.