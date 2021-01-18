Лавров заявил о неуважении технологических гигантов в США к конституции

Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

События в США показали, что технологические компании-гиганты ни в грош не ставят Конституцию страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

Лавров отметил, что «полдюжины человек, создавших свои технологические империи», даже не хотят знать о том, какие права у них есть в своем государстве.

«Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституции своих государств. Мы это наглядно видели в Соединенных Штатах», — сказал Лавров. По его словам, такая ситуация вызывает серьезную озабоченность.

Сторонники Трампа 6 января устроили штурм Капитолия. Они ворвались в здание конгресса, чтобы препятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Позже власти сообщили, что в ходе протеста погибли пять человек, в том числе офицер полиции.