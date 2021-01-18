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Пандемия коронавируса ,  
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Путин поручил подготовить госуcлуги для отправки результатов COVID-тестов

Правительство вместе с комиссией Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» проработают вопрос уведомления граждан о результатах тестирования на COVID-19 через сайт госуслуг. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ответственными за проработку вопроса глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Московской области Андрея Воробьева, проработать этот вопрос они должны до 1 февраля.

Материал дополняется

госуслуги уведомления коронавирус тестирование Владимир Путин COVID-19 Михаил Мишустин Андрей Воробьев
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