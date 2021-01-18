Власти Москвы напомнили о морозах, при которых можно не ходить в школу

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московские школьники могут не посещать школьные занятия при минус 25 и ниже. О таких правилах напомнил департамент образования и науки Москвы.

«Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов», — сообщили РБК в ведомстве. Согласно санитарным правилам, нормы для средних и старших классов более жесткие: для того чтобы не ходить в школу, требуется снижение температуры до минус 26 — минус 28 градусов, и ниже 31 градуса соответственно.

С 18 января в школах Москвы возобновляется очное обучение. Школьники с 6-го по 11-й класс находились на дистанционном режиме с октября 2020 года, Ученики младшей школы учились в обычном режиме, так как, по мнению муниципальных властей, меньше подвержены риску заражения COVID-19. Каникулы из-за эпидемии были продлены на неделю.

Сейчас все школы Москвы готовы принять школьников и организовать процесс обучения в соответствии с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, заверили РБК в департаменте образования.