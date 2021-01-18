Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн

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Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 95 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По информации университета на 8:00 мск, COVID-19 диагностировали у 95 037 610 человек. Из них 2 030 668 скончались.

Наибольшее количество случаев заражения приходится на США, где коронавирусом заболели свыше 23,9 млн человек. Следом идут Индия (более 10,5 млн) и Бразилия (более 8,4 млн).

Россия находится на четвертом месте по числу заболевших. С начала эпидемии инфекцию в стране обнаружили у 3,5 млн человек.