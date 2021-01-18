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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн

Фото: Diego Ibarra Sanchez / Getty Images
Фото: Diego Ibarra Sanchez / Getty Images

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 95 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По информации университета на 8:00 мск, COVID-19 диагностировали у 95 037 610 человек. Из них 2 030 668 скончались.

Наибольшее количество случаев заражения приходится на США, где коронавирусом заболели свыше 23,9 млн человек. Следом идут Индия (более 10,5 млн) и Бразилия (более 8,4 млн).

Россия находится на четвертом месте по числу заболевших. С начала эпидемии инфекцию в стране обнаружили у 3,5 млн человек.

В ВОЗ уточнили период заразности больных коронавирусом
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Фото:Omar Marques / Getty Images

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 17 января, в мире было зафиксировано 93 194 922 случая заражения коронавирусом.

В России с 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. Теперь сделать прививку могут все россияне, тогда как ранее запись на вакцинацию была доступна только отдельным категориям граждан.

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Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — «Спутник V» от Центра им. Н.Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора». Также ожидается, что вскоре в программу вакцинации населения будет включен препарат Центра М.П. Чумакова, который «уже на подходе», говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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