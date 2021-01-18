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Общество ,  
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Вильфанд спрогнозировал «нервную погоду» в европейской части России

«Нервная погода» прогнозируется в европейской части России в течение недели. Об этом сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, начавшиеся в начале недели аномальные морозы резко сменятся оттепелью в пятницу.

«Неделя на европейской территории будет, основываясь на терминологии Обухова (советский геофизик, академик. — РБК), нервной. Я бы сказал, что очень нервной», — сказал метеоролог.

Вильфанд добавил, что нервозность будет заключаться в резких переменах: от сильнейших заморозков за весь зимний сезон в начале недели до оттепели во второй половине недели.

В первой половине недели в европейской территории России ожидаются аномальные холода: температура воздуха опустятся до минус 30 градусов мороза. В пятницу, 22 января, ожидается оттепель. Температура поднимется до 4 градусов тепла.

Согласно прогнозу синоптика, температура начнет повышаться уже в четверг. К пятнице ночные температуры будут около минус 5, а в Московской области — до минус 7. В дневное время ожидается оттепель. Температура будет доходить до плюс 4 градусов. Ожидается, что 23 января и ночные температуры будут составлять около 0 градусов.

В Москве до максимума повысили температуру отопления из-за морозов
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Фото:Нина Зотина / РИА Новости

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на 18 января в Москве ожидается самая холодная ночь.

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Согласно прогнозу синоптика, температура составит минус 22–25 градусов. В Подмосковье температура может достигнуть отметки в минус 30, что на 11 градусов ниже нормы.

Роман Вильфанд Гидрометцентр России
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