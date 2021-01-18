Вильфанд спрогнозировал «нервную погоду» в европейской части России

«Нервная погода» прогнозируется в европейской части России в течение недели. Об этом сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, начавшиеся в начале недели аномальные морозы резко сменятся оттепелью в пятницу.

«Неделя на европейской территории будет, основываясь на терминологии Обухова (советский геофизик, академик. — РБК), нервной. Я бы сказал, что очень нервной», — сказал метеоролог.

Вильфанд добавил, что нервозность будет заключаться в резких переменах: от сильнейших заморозков за весь зимний сезон в начале недели до оттепели во второй половине недели.

В первой половине недели в европейской территории России ожидаются аномальные холода: температура воздуха опустятся до минус 30 градусов мороза. В пятницу, 22 января, ожидается оттепель. Температура поднимется до 4 градусов тепла.