В Москве до максимума повысили температуру отопления из-за морозов

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Городские службы Москвы подняли до максимума температуру отопления в связи с сильными морозами. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Его слова приводятся на сайте мэрии Москвы.



«На этой неделе в столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов», — сказал Бирюков.

Как объяснил Бирюков, технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.

Специалисты комплекса городского хозяйства города заранее получают прогноз погоды от синоптиков, а затем на его основе принимают решение о повышении или понижении температуры в системе отопления.

Регулирование отпуска тепла осуществляется за счет двух основных параметров — понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Заммэра отметил, что это не одномоментное действие, такая корректировка производится поэтапно.

Бирюков добавил, что уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения быстро нельзя, так как этот процесс представляет собой сложную поэтапную процедуру. В основном она проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков, добавил заммэра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о приходе в Москвы «трескучих морозов». По его словам, столбики термометров опустятся ниже минус 20 градусов. По словам синоптика, понижение температуры связано с приходом холодного воздуха из Сибири и погода будет «по-настоящему зимняя».