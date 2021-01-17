Синоптик спрогнозировал самые холодные сутки в Москве за четыре года

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В понедельник в Москве ожидаются самые холодные сутки за четыре года. Об этом РБК сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, предстоящая ночь станет самой морозной за четыре года. Температура достигнет минус 22–25 градусов. В Подмосковье температура может достигнуть минус 30, что на 11 градусов ниже нормы.

Также, по словам метеоролога, сугробы в столице выросли до 40 см, что на 16 см больше нормы.

Однако в последующие сутки начнется потепление. К выходным температура может достигнуть нуля градусов.