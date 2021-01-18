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В Санкт-Петербурге погас вечный огонь

В Санкт-Петербурге в центре памятника «Борцам революции» на Марсовом поле погас вечный огонь. Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка.ру» со ссылкой за заявление пресс-службы газораспределительной организации города «ПетербургГаз».

«Заявка поступила около двадцати минут назад. Бригада компании выехала на место, горение восстановят», — сообщили в пресс-службе.
В компании добавили, что впоследствии специалисты очистили от снега оборудование. Оно не пострадало и теперь работает исправно, отметили в пресс-службе.

Неизвестная женщина потушила Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Общество
Фото:Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Это не первый случай, когда в вечный огонь в Санкт-Петербурге перестал работать. Так, в декабре 2020 года неизвестные забросали мемориал снегом. Впоследствии полиция задержала двух девочек-подростков, причастных к инциденту. С несовершеннолетними провели профилактическую беседу, а их родителей привлекут к административной ответственности «за ненадлежащее воспитание».

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