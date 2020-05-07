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Неизвестная женщина потушила Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Полиция разыскивает женщину, которая потушила Вечный огонь в центре Петербурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, в ночь на 6 мая неизвестная женщина с внешними признаками сильного алкогольного опьянения «своими действиями привела к угасанию огня на мемориале». В настоящее время личность женщины устанавливается.

«6 мая в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение от мужчины о том, что на Марсовом поле не горит мемориальный огонь. В ходе полицейской проверки были изучены записи камер видеонаблюдения», — заявили РБК в полиции.

Как сообщает издание «Фонтанка», публикующее видео инцидента, женщина залила огонь газировкой. В то же время ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что женщина в состоянии алкогольного опьянения упала в Вечный огонь, в результате чего он потух. В компании «Петербурггаз» агентству сказали, что мемориал не поврежден, горение было восстановлено.

В начале декабря в Петербурге был задержан забросавший Вечный огонь снегом подросток. По данным СМИ, мальчику 12 лет. Свой проступок он объяснил любопытством. «Хотел попробовать, погаснет или нет», — сказал он инспектору по делам несовершеннолетних.

Теги: Вечный огонь, Марсово поле, Петербург, новости РБК
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