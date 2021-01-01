В Петербурге задержали двух забросавших Вечный огонь снежками девочек

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Двух девочек-подростков в Красном Селе Санкт-Петербурга доставили в полицию после того как они закидали Вечный огонь снежками, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Это произошло днем 19 декабря в городском парке. Прохожий сообщил в полицию, что огонь погас, и пожаловался на запах газа.

Полицейские просмотрели записи с камер и установили, что к инциденту причастны две 13-летние девочки, которые бросали в огонь снежки и потушили его.

С несовершеннолетними провели профилактическую беседу, а их родителей привлекут к административной ответственности «за ненадлежащее воспитание».