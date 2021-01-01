Неизвестные забросали снегом Вечный огонь в Петербурге

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Ночью неизвестные забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главка МВД по городу и Ленинградской области.

«Полицейские установили, что за 15 минут до полуночи двое неизвестных злоумышленников снегом затушили Вечный огонь и с места происшествия скрылись», — отметили в ведомстве.

В ГУ МВД рассказали, что о происшествии в полицию сообщили граждане. Горение огня восстановили за короткое время. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре прошлого года на Марсовом поле в Санкт-Петербурге также закидали снегом и потушили вечный огонь. Позже полиция сообщила о задержании подростка, сделавшего это.