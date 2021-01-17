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Спасенный при крушении сухогруза в Турции россиянин назвал причину ЧП

Гражданин России Николай Кринов, спасенный после крушения сухогруза Arvin в Черном море в Турции, заявил, что трагедия могла произойти из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается на странице посольства России в Анкаре в Facebook.

Кринов является старшим техником судна. В настоящее время он находится в госпитале города Бартын. Его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Судьба другого гражданина России остается неизвестной.

В заявлении добавляется, что в больницу к россиянину прибыли сотрудники российского генконсульства. Потерпевшему была оказана консульская помощь, приобретены предметы первой необходимости. Кроме того, российские дипломаты помогли украинским морякам связаться со своими родственниками.

Как сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота, в настоящее время спасательная операция приостановлена в связи с ухудшением погодных условий. Всего спасено шесть человек, среди которых один россиянин.

«Один человек доставлен в госпиталь, состояние других хорошее», — сообщили в пресс-службе.

В результате крушения сухогруза у берегов Турции погибли четыре человека
Общество
Фото:МВД Турции / ТАСС

Сухогруз Arvin затонул у берегов района Инкуму 17 января. Судно следовало из грузинского порта Поти в болгарский Бургас. 15 января судно находилось в порту Бартын. После случившегося спасатели начали операцию по спасению членов экипажа. Как сообщили в Минестерстве национальной обороны Турции, на место происшествия был направлен фрегат для участия в поисково-спасательных работах.

Как ранее сообщил журналистам губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, на борту судна было 13 человек, все они граждане России. Впоследствии Гюнер подтвердил в эфире телеканала NTV Turkey, что в результате кораблекрушения погибли четыре человека. По словам Гюнера, причиной крушения судна стали плохие погодные условия.

По словам пресс-секретаря МИД Украины Олеа Николенко, на борту сухогруза находились 10 украинцев и 2 иностранцев.По данным береговой охраны Турции, шестеро моряков были спасены.

Как следует из данных украинского судового реестра, сухогруз Arvin плавает под флагом Палау. До 2014 года сухогруз состоял в Российском международном реестре судов. В настоящее время он находится в эксплуатации одесской компании Tesoro Marine.

Турция Черное море сухогруз Росморречфлот новости
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