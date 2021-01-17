Власти Турции назвали причину потопления сухогруза Avrin

Фото: Osman Orsal / Reuters

Сухогруз Avrin под флагом Палау потерпел крушение у берегов провинции Бартын в Турции из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на губернатора провинции.

По последним данным, в результате погибли четыре человека. 12 членов экипажа сели в спасательные шлюпки. Турецким спасателям удалось спасти шестерых, сейчас они занимаются спасением остальных. Спасательная шлюпка дрейфует из-за сильного ветра.

Минобороны Турции сообщило, что для спасения экипажа был выделен фрегат.

Сухогруз направлялся из грузинского порта Поти в Бургас в Болгарии. 15 января судно находилось в порту Бартын. Российское посольство выясняет обстоятельства произошедшего.