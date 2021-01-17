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В результате крушения сухогруза у берегов Турции погибли четыре человека

Турецкое поисково-спасательное судно
Турецкое поисково-спасательное судно (Фото: Osman Orsal / Reuters)

В результате крушения сухогруза Avrin у берегов Турции погибли четыре человека. Об этом в эфире телеканала NTV Turkey сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

«Всего экипаж состоял из 13 человек. На данный момент спасено 6 человек. На спасательную лодку были доставлены трупы 4 членов экипажа», — сказал Гюнер.

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Ранее сообщалось о двух погибших и что они россияне. 

Кораблекрушение произошло у берегов провинции Бартын в Турции из-за плохих погодных условий. Судно направлялось из грузинского порта Поти в болгарский Бургас. 15 января судно находилось в порту Бартын. Российское посольство выясняет обстоятельства произошедшего.

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