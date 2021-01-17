Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Страны Прибалтики пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального Политика, 22:54 «Фенербахче» сообщил о приезде Озила в Турцию для подписания контракта Спорт, 22:43 Le Monde узнала о давлении на регулятор ЕС при утверждении вакцины Pfizer Общество, 22:40 ФСИН объяснила задержание Навального Политика, 22:30 Выживут креативные: как бизнес по всему миру адаптировался к пандемии РБК и Amway, 22:28 МЮ сохранил первую строчку в АПЛ после матча против «Ливерпуля» Спорт, 22:16 Олимпийская чемпионка раскритиковала российских биатлонисток за стрельбу Спорт, 22:12 Как во Внуково встречали Навального. Фоторепортаж Политика, 22:04  В Петербурге загорелась овощебаза Общество, 21:57 Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ. Видео Спорт, 21:54 Как задерживали Навального. Видео Политика, 21:43 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 21:32 Росздравнадзор проверил подделывающую статистику ростовскую больницу Общество, 21:26 Внуково назвало щетку причиной перевода самолета Навального в Шереметьево Политика, 21:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

Le Monde узнала о давлении на регулятор ЕС при утверждении вакцины Pfizer

Наибольший вопрос у ученых вызвало несоответствие составов коммерческих партий вакцины Pfizer и тех партий, которые применялись в ходе клинических испытаний, следует из документов, которые попали в Сеть после хакерской атаки
Pfizer PFE $36,68 -0,3% Купить

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) столкнулось с давлением при сертификации нескольких вакцин от COVID-19, включая Pfizer. Об этом сообщает газета Le Monde.

Журналисты газеты изучили попавшие в Сеть документы, где указывается, что, к примеру, качество препарата Pfizer-BioNTech было поставлено под сомнение, однако это не помешало ряду высокопоставленных представителей ЕС выступить за скорейшее утверждение вакцины. Данные попали в Сеть после хакерской атаки.

Наибольший вопрос у исследователей вызвало несоответствие составов коммерческих партий вакцины Pfizer и тех партий, которые применялись в ходе клинических испытаний. Также исследователи отметили нехватку данных о коммерческих партиях вакцины.

Среди слитых документов есть 19 е-мейлов представителей различных департаментов Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Один из сотрудников агентства возмущается высказыванием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая настаивала на одобрении вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna до конца года.

Клиника в Сколково приостановила переговоры о поставках вакцины Pfizer
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

При этом, как заявил один из сотрудников ЕМА, с обеими препаратами имеются проблемы.

Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer-BioNTech 21 декабря прошлого года. Спустя шесть дней в Евросоюзе началась массовая вакцинация. Позже страны ЕС пожаловались на проблемы с поставками вакцины. В Pfizer снижение объема поставок объяснили реорганизацией производства. Компании пришлось внести изменения в процесс изготовления вакцины, что потребует дополнительных разрешений от регуляторов.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

В середине января стало известно о смерти 23 привившихся вакциной Pfizer в Норвегии. Все привившиеся — люди старше 80 лет с хроническими заболеваниями.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Тамерлан Гаджиев, Анастасия Батманова
Pfizer вакцина коронавирус Le Monde
Материалы по теме
Страны ЕС пожаловались на проблемы с поставками вакцины Pfizer
Общество
Клиника в Сколково приостановила переговоры о поставках вакцины Pfizer
Общество
В Нидерландах у 100 человек выявили побочные эффекты после вакцины Pfizer
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter