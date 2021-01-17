Le Monde узнала о давлении на регулятор ЕС при утверждении вакцины Pfizer

Наибольший вопрос у ученых вызвало несоответствие составов коммерческих партий вакцины Pfizer и тех партий, которые применялись в ходе клинических испытаний, следует из документов, которые попали в Сеть после хакерской атаки

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) столкнулось с давлением при сертификации нескольких вакцин от COVID-19, включая Pfizer. Об этом сообщает газета Le Monde.

Журналисты газеты изучили попавшие в Сеть документы, где указывается, что, к примеру, качество препарата Pfizer-BioNTech было поставлено под сомнение, однако это не помешало ряду высокопоставленных представителей ЕС выступить за скорейшее утверждение вакцины. Данные попали в Сеть после хакерской атаки.

Наибольший вопрос у исследователей вызвало несоответствие составов коммерческих партий вакцины Pfizer и тех партий, которые применялись в ходе клинических испытаний. Также исследователи отметили нехватку данных о коммерческих партиях вакцины.

Среди слитых документов есть 19 е-мейлов представителей различных департаментов Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Один из сотрудников агентства возмущается высказыванием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая настаивала на одобрении вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna до конца года.