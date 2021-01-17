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СМИ узнали о будущем самолетов после разрыва Договора по открытому небу

Два российских самолета Ту-214ОН после выхода России из Договора по открытому небу будут использоваться в в разведывательных целях. Для этого их дооснастят специальным оборудованием. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

«После окончательного прекращения участия РФ в договоре оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов», — сказал один из собеседников.

По его словам, самолеты, кроме прочего, смогут использоваться для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.

Другой собеседник агентства заявил, что для использования Ту-214ОН в качестве самолетов-разведчиков потребуется установить на них самое современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудование. «Предварительное решение на этот счет принято», — отметил он.

Источник добавил, что еще при проектировании Ту-214ОН была заложена возможность их широкой модернизации, поэтому «разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет».

Оба собеседника уточнили, что до завершения процедуры выхода из договора самолеты будут оставаться в резерве.

Материал дополняется.

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