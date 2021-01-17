Общество , 17 янв, 12:12
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В Москве началась церемония прощания с Борисом Грачевским
В Москве в Доме кино проходит церемония прощания с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. Об этом сообщает корреспондент РБК.
На экране транслируются фотографии Грачевского в окружении семьи, друзей, коллег. Ранее сообщалось, что похоронят режиссера на Троекуровском кладбище.
Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус. О госпитализации Грачевского с COVID-19 стало известно 28 декабря. Он находился на лечении в больнице № 52. 31 декабря супруга Екатерина Белоцерковская сообщала о переводе Грачевского в реанимацию.