Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 13:58
В России создали выявляющий COVID-19 за полтора часа тест Общество, 21:51 Не дотянул до 20. Лучший бомбардир сборной Англии Руни завершил карьеру Спорт, 21:42  Водитель Volkswagen протаранил кофейню в Петербурге. Видео Общество, 21:41 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 21:39 В Google объяснили блокировку YouTube-канала футбольного клуба «Ахмат» Спорт, 21:38 Эксперты оценили шансы Байдена вернуть Россию в Договор по открытому небу Политика, 21:37 Страны ЕС пожаловались на проблемы с поставками вакцины Pfizer Общество, 21:04 Число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн человек Общество, 20:59 Суд арестовал оператора ФБК по делу о твитах Общество, 20:45 РПЛ назвала блокировку «Ахмата» в YouTube шагом против ценностей ФИФА Спорт, 20:40 Голикова заявила о контроле над ситуацией с COVID-19 перед вакцинацией Общество, 20:27 В ЕС назвали сертификат о вакцинации «медицинской необходимостью» Общество, 20:21 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 20:00 Попова оценила возможности российской медицины в первый год вакцинации Общество, 19:50
Политика ,  
0 

Эксперты оценили шансы Байдена вернуть Россию в Договор по открытому небу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ситуация с выходом России из Договора по открытому небу (ДОН) обратима, и процедуру можно будет прекратить при определенных условиях. Об этом РБК заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Он напомнил, что после выхода США из договора в ноябре Россия не раз предлагала европейским партнерам варианты его сохранения: не передавать информацию Вашингтону, не ограничивать полет российских самолетов над американской инфраструктурой в Европе.

Тем не менее Москва не встретила понимания. Так, ЕС счел, что переподтверждать приверженность договору не нужно, а сам договор подразумевает эти условия, отметил эксперт.

Россия начала выход из договора по открытому небу
Политика
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий уточнил в разговоре с РБК, что теперь Москва начала внутрироссийские процедуры и, вероятно, готовится соответствующий указ президента, после чего МИД по дипломатическим каналам донесет это до других стран — участниц договора.

«После этого начинаются шестимесячные процедуры по выходу из договора, в течение этого времени процедуру можно прекратить. Если в течение шести месяцев европейские союзники решат принять условия России, то Россия, возможно, не выйдет из этого договора», — подчеркнул Баклицкий.

Он добавил, что 20 января в должность вступит новый президент США Джо Байден, и если он решит вернуть страну в ДОН, то это также может решить все проблемы.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Тем не менее эксперты усомнились, насколько этот сценарий реалистичен. Так, Стефанович подчеркнул, что Европа «не единый организм» и некоторые страны могут посчитать, что Москва пытается «давить, настаивать, не хочет договариваться и пытается оторвать Европу от США».

В НАТО оценили решение России о выходе из Договора по открытому небу
Политика
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия

Баклицкий, в свою очередь, отметил, что перед Байденом стоят другие важные задачи, в том числе спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, «ядерное соглашение») с Ираном. К тому же если Вашингтон решит вернуться в Договор по открытому небу, то им нужно будет снова ратифицировать договор, что сейчас непросто.

В случае если Россия все же выйдет из договора, появятся новые большие вопросы, добавил Баклицкий. К примеру, что будет с Белоруссией.

«Она является членом Договора по открытому небу, она находится в одной группе с Россией. Не очень понятно, будет ли Белоруссия выходить, останется ли, если останется, на чем она будет летать, так как у нее нет своих самолетов, передаст ли Россия ей свои самолеты. И если передаст, не возникнет ли вопроса о том, что Белоруссия будет передавать информацию России», — пояснил он.

Дмитрий Стефанович также добавил, что выход России из ДОНа вызовет сожаление, поскольку «договор был полезный» не только потому, что позволял собирать ценную информацию, но и потому, что позволял военным всех стран лучше понимать друг друга. Все это очень важно в условиях сложившейся взрывоопасной ситуации, заключил он.

МИД раскрыл детали разрыва Договора по открытому небу
Политика
<p>Министерство иностранных дел Российской Федерации</p>

Ранее МИД России объявил, что Москва начала внутригосударственные процедуры по выходу из ДОНа из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что начало процедуры выхода России из договора объясняется неприемлемой ситуацией вокруг соглашения после выхода США.

По ее словам, Москва развернула «кропотливую работу с партнерами по урегулированию российских озабоченностей» и рассчитывала на конструктивный подход ЕС. «Однако политическая ориентация на США для них оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности», — заключила она.

Заместитель пресс-секретаря НАТО Пирс Казалет заявил РБК, что Североатлантический альянс принял к сведению заявленное Россией намерение выйти из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был принят в 1992 году. К 2020 году его подписали 35 государств. Согласно документу, страны-участницы могут совершать полеты невооруженных летательных аппаратов над территориями друг друга в целях наблюдения.

Авторы
Любовь Порываева, Виктория Тютина
эксперты выход Договор по открытому небу новости Россия
Материалы по теме
В НАТО оценили решение России о выходе из Договора по открытому небу
Политика
МИД раскрыл детали разрыва Договора по открытому небу
Политика
Россия начала выход из договора по открытому небу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter