Эксперты оценили шансы Байдена вернуть Россию в Договор по открытому небу

«После этого начинаются шестимесячные процедуры по выходу из договора, в течение этого времени процедуру можно прекратить. Если в течение шести месяцев европейские союзники решат принять условия России, то Россия, возможно, не выйдет из этого договора», — подчеркнул Баклицкий.

Он добавил, что 20 января в должность вступит новый президент США Джо Байден, и если он решит вернуть страну в ДОН, то это также может решить все проблемы.

Тем не менее эксперты усомнились, насколько этот сценарий реалистичен. Так, Стефанович подчеркнул, что Европа «не единый организм» и некоторые страны могут посчитать, что Москва пытается «давить, настаивать, не хочет договариваться и пытается оторвать Европу от США».

Баклицкий, в свою очередь, отметил, что перед Байденом стоят другие важные задачи, в том числе спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, «ядерное соглашение») с Ираном. К тому же если Вашингтон решит вернуться в Договор по открытому небу, то им нужно будет снова ратифицировать договор, что сейчас непросто.

В случае если Россия все же выйдет из договора, появятся новые большие вопросы, добавил Баклицкий. К примеру, что будет с Белоруссией.

«Она является членом Договора по открытому небу, она находится в одной группе с Россией. Не очень понятно, будет ли Белоруссия выходить, останется ли, если останется, на чем она будет летать, так как у нее нет своих самолетов, передаст ли Россия ей свои самолеты. И если передаст, не возникнет ли вопроса о том, что Белоруссия будет передавать информацию России», — пояснил он.

Дмитрий Стефанович также добавил, что выход России из ДОНа вызовет сожаление, поскольку «договор был полезный» не только потому, что позволял собирать ценную информацию, но и потому, что позволял военным всех стран лучше понимать друг друга. Все это очень важно в условиях сложившейся взрывоопасной ситуации, заключил он.

Ранее МИД России объявил, что Москва начала внутригосударственные процедуры по выходу из ДОНа из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что начало процедуры выхода России из договора объясняется неприемлемой ситуацией вокруг соглашения после выхода США.

По ее словам, Москва развернула «кропотливую работу с партнерами по урегулированию российских озабоченностей» и рассчитывала на конструктивный подход ЕС. «Однако политическая ориентация на США для них оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности», — заключила она.

Заместитель пресс-секретаря НАТО Пирс Казалет заявил РБК, что Североатлантический альянс принял к сведению заявленное Россией намерение выйти из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был принят в 1992 году. К 2020 году его подписали 35 государств. Согласно документу, страны-участницы могут совершать полеты невооруженных летательных аппаратов над территориями друг друга в целях наблюдения.