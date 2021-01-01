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В России еще на год продлили заморозку накопительной части пенсии

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В России с 1 января вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии был внесен правительством. Предполагается, что это решение сэкономит 669,3 млрд руб.: на эту сумму уменьшится трансфер из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2023 году.

Как указывало правительство в пояснительной записке к законопроекту, заморозка накопительной части пенсии не уменьшает финансовые обязательства государства и не должна спровоцировать неблагоприятные экономические последствия.

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года
Общество
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Взносы работающих россиян в Пенсионный фонд идут на формирование страховой пенсии. В 2019 году президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии с 2021 до 2022 года.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, вопрос об отмене накопительной части пенсии можно будет рассматривать только после того, как в стране будет создана система добровольных накоплений.

накопительная пенсия закон
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