В России еще на год продлили заморозку накопительной части пенсии

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В России с 1 января вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии был внесен правительством. Предполагается, что это решение сэкономит 669,3 млрд руб.: на эту сумму уменьшится трансфер из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2023 году.

Как указывало правительство в пояснительной записке к законопроекту, заморозка накопительной части пенсии не уменьшает финансовые обязательства государства и не должна спровоцировать неблагоприятные экономические последствия.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Взносы работающих россиян в Пенсионный фонд идут на формирование страховой пенсии. В 2019 году президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии с 2021 до 2022 года.