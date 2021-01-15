МИД раскрыл детали разрыва Договора по открытому небу

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Для выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) необходимо принять соответствующий федеральный закон. Об этом ТАСС сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Ермаков добавил, что сроки этой процедуры пока неизвестны, поскольку это «непростой процесс, требующий голосования».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал «Интерфаксу», что для выхода России из договора может потребоваться денонсация.

«Международно-правовой анализ впереди. Выскажу на этом этапе личную точку зрения: была ратификация — следовательно, нужна и денонсация», — пояснил он.