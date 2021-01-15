Кудрин предупредил, что текущий год будет «не намного легче» 2020-го

Алексей Кудрин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

У российского правительства, несмотря на уже проведенную серьезную работу по решению проблем, вызванных пандемией коронавируса, впереди ждут еще бó‎льшие задачи. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в ходе пресс-подхода на Гайдаровском форуме.

«2021 год, видимо, не будет намного легче. То, что мы видим в европейских странах, оно, как правило, позже приходит и к нам. <...> Идет третья волна пандемии. И, возможно, она будет не слабее второй как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабляться не удастся и благоприятного режима не будет», — сказал Кудрин.

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