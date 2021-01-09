Власти заявили о поддержке малого бизнеса на ₽600 млрд

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За последние два года государство выделило на поддержку малого и среднего бизнеса около 600 млн руб. Об этом на встрече с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Всего было более 4,5 млн фактов оказания государственной поддержки за те два года на сумму около 600 млрд руб.», — сказал Мишустин. Премьер также заверил, что государство будет и дальше поддерживать, «чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно и уверенно и продолжали создавать новые рабочие места».

Калинин на встрече рассказал об участии ассоциации «Опора России» в национальном проекте поддержки малого и среднего бизнеса. Речь идет о снижении страховых взносов в два раза, что, по подсчетам Калинина, сэкономило малому и среднему бизнесу 350 млрд руб. в 2020 году, и о кредитах по 7%. «Эта мера позволит оставлять, по нашим расчетам, в малом бизнесе ежегодно порядка 100 млрд руб.», — сказал Калинин.

В ноябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал закрытие трети малых и средних предприятий из-за пандемии COVID-19. Он призвал государство увеличить поддержку МСБ.