Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Биатлонистка сборной России показала свой лучший результат в сезоне Спорт, 16:01 На борту потерпевшего крушение индонезийского самолета не было россиян Общество, 15:47 Как интерактивный шоурум заменил обычные магазины РБК и МегаФон, 15:38 Власти заявили о поддержке малого бизнеса на ₽600 млрд Экономика, 15:35 Вице-президент ISU заявил о невозможности переноса ЧМ в Россию Спорт, 15:22 Власти Индонезии объявили о крушении пропавшего самолета Общество, 15:11 Сможем ли мы печатать новые органы на 3D-принтере Индустрия 4.0, 15:00  Онопко объяснил поцелуй шарфа ЦСКА перед болельщиками в 2010 году Спорт, 14:58 Российская теннисистка победила шестую ракетку мира на турнире в Абу-Даби Спорт, 14:50 Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника 14:48 Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом Общество, 14:38 В месте пропажи индонезийского Boeing в море нашли обломки и части тел Общество, 14:26 Тела трех человек нашли в квартире в Коломне Общество, 14:23 В Петербурге на складе загорелось дизельное топливо Общество, 14:16
Экономика ,  
0 

Власти заявили о поддержке малого бизнеса на ₽600 млрд

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

За последние два года государство выделило на поддержку малого и среднего бизнеса около 600 млн руб. Об этом на встрече с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Всего было более 4,5 млн фактов оказания государственной поддержки за те два года на сумму около 600 млрд руб.», — сказал Мишустин. Премьер также заверил, что государство будет и дальше поддерживать, «чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно и уверенно и продолжали создавать новые рабочие места».

Калинин на встрече рассказал об участии ассоциации «Опора России» в национальном проекте поддержки малого и среднего бизнеса. Речь идет о снижении страховых взносов в два раза, что, по подсчетам Калинина, сэкономило малому и среднему бизнесу 350 млрд руб. в 2020 году, и о кредитах по 7%. «Эта мера позволит оставлять, по нашим расчетам, в малом бизнесе ежегодно порядка 100 млрд руб.», — сказал Калинин.

К чему готовиться в 2021 году: главные прогнозы бизнес-гуру
Общество

В ноябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал закрытие трети малых и средних предприятий из-за пандемии COVID-19. Он призвал государство увеличить поддержку МСБ.

В декабре Минэкономразвития сообщило, что за прошедший год не было выявлено «драматического» сокращения МСБ. По данным на 10 декабря, с начала года зарегистрировались 860 тыс. новых предпринимателей, в то время как за аналогичный период прошлого года — свыше 1 млн. На предприятиях из реестра МСП заняты более 15,5 млн работников.

Михаил Мишустин малый и средний бизнес Александр Калинин
Материалы по теме
К чему готовиться в 2021 году: главные прогнозы бизнес-гуру
Общество
Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter