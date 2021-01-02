К чему готовиться в 2021 году: главные прогнозы бизнес-гуру

Как действовать в условиях неопределенности? Кто будет успешным в бизнесе и востребованным на рынке труда? На какие технологии обратить внимание? Известные ученые и основатели международных компаний дают свои ответы

Нассим Талеб

Американский публицист, экономист и трейдер, автор таких бестселлеров, как «Черный лебедь», «Антихрупкость» и «Рискуя собственной шкурой», рассказал РБК, почему США стали легкой жертвой пандемии, и дал прогноз, как отразится коронакризис на развитии различных индустрий и обществе в целом: