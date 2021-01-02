К чему готовиться в 2021 году: главные прогнозы бизнес-гуру

Кьелл Нордстрем
Шведский экономист и бизнес-тренер, автор таких бестселлеров, как «Бизнес в стиле фанк» и «Караоке-капитализм», назвал наиболее пострадавший от пандемии слой работников, и спрогнозировал, что мир вернется к прежнему состоянию примерно через 5-6 лет:
- «Уже сейчас видно, что сильнее всего кризис ударил по «нижнему краю» рынка труда — по независимым исполнителям, которые заняты в так называемой гиг-экономике (водители такси-агрегаторов, фрилансеры и т.п. — РБК). Это увеличит социальное расслоение в тех странах, где гиг-экономика бурно развивалась в последние годы. И конечно, потеря ими работы будет иметь политические последствия. Как с ними справятся страны, неясно, причем я не уверен, что те лидеры стран, которые сейчас хотят казаться сильными, окажутся в конечном итоге победителями в борьбе с этими и другими проблемами».
- «Многие компании будут выживать с помощью государства. Это приведет к росту влияния национальных государств, о которых мы сейчас начинаем думать как о больших страховых компаниях. Например, Королевство Швеция или Российская Федерация — это большие страховые компании для своих граждан. Компании просят у них поддержки, и национальные государства сейчас занимаются тем, что помогают наиболее важным отраслям выжить».
- «Процессы, о которых мы говорили ранее (глобализация и урбанизация), рано или поздно возобновятся. Это, конечно, займет какое-то время. Скажем так, больше двух лет, но явно менее десяти. Я бы сказал, что пройдет пять-шесть лет, прежде чем мы вернемся в мир, который я и вы назвали бы прежним, мир, где в полном объеме восстановились глобальная торговля, международные путешествия и так далее».
Юваль Харари
Израильский историк, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества», считает, что в ближайшем будущем цифровизация приведет к стремительному сокращению рабочих мест в странах третьего мира; что касается цифровых сервисов в целом, то они начнут страдать предубеждениями, которые в них вложили их создатели:
- «Когда из-за автоматизации станет дешевле производить текстиль в Германии или США, а не в Бангладеш и Гватемале, развитым странам это, конечно, понравится. У них рабочих мест в действительности станет не меньше, а больше. Но экономика других стран достигнет полного коллапса, и они не смогут извлечь выгоду из возникновения новых отраслей экономики, которые создаст автоматизация. Миллионы их граждан потеряют работу. Эти страны бедны и не смогут позволить себе инвестировать деньги в их переподготовку».
- «Беда в том, что часть людей не сможет позволить себе программу переподготовки. Так что дело не в том, что все люди потеряют ценность как работники, а в том, что некоторые станут более ценными, а другие — совершенно бесполезными с точки зрения экономики. Когда это случится, перед нами встанет выбор — если мы по-прежнему будем ценить людей за их труд или покупательную способность, они потеряют для нас ценность».
- «Алгоритмы не нейтральны. Они отражают предубеждения своих разработчиков. Это ведь выдумка, что алгоритмы действуют на основе чистой математики. Разработчик сообщает программе, на какую информацию она должна обращать внимание, а какую — пропускать. Например, вы пишете алгоритм, который решает, давать людям заем или нет, изучая разнообразную информацию о заемщике. Должен ли этот алгоритм принимать во внимание расу заемщика? Должен ли он отказывать человеку на том основании, что он черный, еврей, гей или женщина? Дизайнер алгоритма вполне может вложить свои предубеждения в программу. В недалеком будущем такие «предубеждения алгоритмов» могут превратиться в большую силу, дискриминирующую людей по их расе, полу и сексуальной ориентации».
Стивен Пинкер
Канадско-американский психолог, специалист по работе человеческого мозга и популяризатор науки считает проблему терроризма чрезмерно раздутой, политкорректность — угрозой свободе слова, а технологии — менее опасными, чем политические режимы:
- «В государствах, где процветает терроризм — Ирак, Сирия, Нигерия, Пакистан, — есть тенденции к анархии. Но в СМИ чаще обсуждают теракты именно на Западе, где терроризм — ничтожный феномен. В отличие от психологического эффекта, который и дал ему название: террор недаром означает «страх». Как угроза человеческой жизни терроризм на Западе сильно преувеличен. В ДТП погибают на порядки больше людей, и никого это не пугает».
- «Политкорректность также подрывает доверие к таким институтам, как академическое сообщество или журналистика. Если люди видят, что ученые или журналисты подвергаются репрессиям за какие-то идеи, люди могут перестать доверять всему, что они говорят, например заявлениям о климатических изменениях».
- «Державы, которые сильнее всего развиты технологически, не всегда самые прогрессивные, примером чему служит Китай. Но ведь и в технологически примитивных странах Африки и Средней Азии людей бросают в тюрьму за критику правительства. А в США и Европе, где немало технических возможностей отслеживать то, что люди пишут в соцсетях, и даже их повседневную жизнь, никто вас не кинет в тюрьму, даже если вы назовете премьер-министра идиотом. То есть в первую очередь надо следить за использованием власти, а не за технологиями как таковыми».
Роберто Саракко
Эксперт по технологическому развитию, член руководства крупнейшей в мире ассоциации специалистов в области техники IEEE рассказал РБК, что цифровизация приведет к закрытию большинства современных компаний, и поделился сомнениями относительно будущего онлайн-образования:
- «Традиционно стабильность в обществе обеспечивали большие компании, где человек мог проработать всю жизнь. Это гарантировало занятость. Однако перемены, связанные с цифровизацией, приводят к снижению цен на товары. В результате, чтобы получать прибыль, компания либо должна иметь глобальное присутствие, чтобы рынок у нее был максимально широким, либо, напротив, должна быть очень маленькой — тогда расходы у нее будут небольшими, и она сможет существовать при низкой прибыли. Большинство компаний не переживет цифровизацию. И это порождает очень большую нестабильность в вопросах трудоустройства. Правила игры меняются: приходится менять работу, получать новые навыки. Эта тенденция будет усиливаться».
- «Нужна другая модель образования, такая, при которой преподаватель находится в контакте с учеником каждый день и может благодаря взаимодействию с ним определять уровень его знаний. То есть в этой новой модели онлайн-образования не должно быть экзамена в конце курса. Нужно, чтобы сам факт того, что вы прошли курс, означал, что вы выучили материал. Если вы прошли курс, это уже значит, что вы все выучили. Фактически экзамены вы сдаете каждый день и проходите каждый элемент курса столько раз, сколько нужно. Это другой подход, требующий больше усилий со стороны преподавателя».
Рита Макграт
Профессор Школы бизнеса Колумбийского университета утверждает, что время долгосрочных конкурентных преимуществ ушло в прошлое, а скоро компании распрощаются и с иерархичной структурой:
- «Если вспомнить время, когда конкурентные преимущества были устойчивыми, долговременными — например, 1960-е годы, мы увидим, что Индия, Китай, Латинская Америка не были серьезными конкурентами на глобальном рынке. Сегодня, если вы нашли какую-то очень эффективную бизнес-модель, ее быстро скопируют в какой-нибудь точке планеты».
- «По всей экономике идет размывание традиционной иерархии. По-настоящему иерархичная компания — это модель, которую выбирают все меньше компаний. При этом год от года заметнее стремление к сетевым структурам, где связи более горизонтальны. В Microsoft, например, стремятся выстраивать компанию вокруг потребностей клиента и все меньше акцентируют традиционную иерархию. Принятие решений спускается на тот уровень, где и происходят изменения, на которые нужно реагировать».
Деннис Кроули
Основатель первого в мире по-настоящему популярного геолокационного приложения Foursquare уверен, что в ближайшем будущем появится целый класс контекстных программ, таких как Siri:
- «Приложения будут знать, куда ты ходишь, что ты там делаешь, что тебе нравится. Эти инструменты помогут людям сделать свои действия в реальном мире намного более осмысленными, чем сейчас. Но мы, общество, пока еще не доросли до этого. В большинстве своем мы погрязли в рутине социальных сетей. Когда-нибудь мы выберемся из этого болота и перейдем на следующий уровень. Я верю, что следующей стадией развития интернета станут контекстно-зависимые вычисления (концепция, согласно которой гаджеты будут понимать, где пользователь находится в каждый момент, и давать ему подсказки, понимая, что происходит вокруг. — РБК)».