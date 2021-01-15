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Долинский назвал Грачевского знаковым человеком

Владимир Долинский
Владимир Долинский (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, умерший от коронавируса, был знаковым человеком. Об этом заявил РБК заслуженный артист России актер Владимир Долинский.

«Он был знаковым человеком, который сделал больше, чем какой-нибудь депутат или крупный чиновник. Человек, который во многом создавал лицо нашей страны», — сказал он.

По воспоминанием актера, Грачевский был «большим ребенком», теплым и улыбчивым человеком, которого Долинский никогда не видел ни злым, ни кричащим.

Писатель и сценарист Аркадий Инин заявил в разговоре с РБК, что смерть Грачевского стала горем и неожиданностью.

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«Мы знали, конечно, что он болел и болел тяжело, но даже надежда умирает последней. Я еще не опомнился от этого удара. И думаю, что многие знавшие его долго не опомнятся. Вчера с Володей Долинским разговаривал, и он очень точно сформулировал: «Думали, кто угодно, но только не он». Оказалось, что он», — поделился Инин.

Он добавил, что все близкие сейчас думают о супруге Грачевского Екатерину и их полугодовалом сыне Филиппе. «Родить ребенка, которому еще года нет, понимаете, это перспектива жить», — заявила РБК артистка эстрады, юмористка, заслуженная артистка России Клара Новикова.

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Она выразила соболезнования его семье и близким, добавив, что помнит его веселым жизнелюбом, которому хотелось и нравилось жить.

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«Если говорить честно, последние дни были очень напряженными. Кто знал и переживал, ждали каких-то переломных моментов. Был какой-то момент, когда говорили, что Боре стало лучше, что он уже сидит и может самостоятельно что-то. А оказалось, что не может», — заключила Новикова.

Она также отметила, что Грачевский давал пространство актерам, которые снимались в «Ералаше» вместе с детьми. «Вообще можно считать, что мы все выросли, наши дети и в какой-то степени внуки на фильмах Бори Грачевского, мелодию «Ералаша», которые все знают наизусть. Сколько там потрясающих артистов, они не считали для себя чем-то зазорным сняться в «Ералаше» вместе с детьми, наоборот, все понимали, что можно похулиганить, подурачиться. Боря давал им пространство всяческое, ему нравились придумки артистов. Я не помню Борю грустного, даже в самые сложные моменты его жизни», — добавила она.

Борис Грачевский умер в возрасте 71 года 14 января. Он заразился коронавирусом в конце декабря. Его госпитализировали, позже перевели в реанимацию. По данным Telegram-канала Mash, в начале января его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

Грачевский основал «Ералаш» в 1974 году. Позднее он создал одноименную киностудию.

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