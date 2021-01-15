Долинский назвал Грачевского знаковым человеком

«Мы знали, конечно, что он болел и болел тяжело, но даже надежда умирает последней. Я еще не опомнился от этого удара. И думаю, что многие знавшие его долго не опомнятся. Вчера с Володей Долинским разговаривал, и он очень точно сформулировал: «Думали, кто угодно, но только не он». Оказалось, что он», — поделился Инин.

Он добавил, что все близкие сейчас думают о супруге Грачевского Екатерину и их полугодовалом сыне Филиппе. «Родить ребенка, которому еще года нет, понимаете, это перспектива жить», — заявила РБК артистка эстрады, юмористка, заслуженная артистка России Клара Новикова.

Она выразила соболезнования его семье и близким, добавив, что помнит его веселым жизнелюбом, которому хотелось и нравилось жить.

«Если говорить честно, последние дни были очень напряженными. Кто знал и переживал, ждали каких-то переломных моментов. Был какой-то момент, когда говорили, что Боре стало лучше, что он уже сидит и может самостоятельно что-то. А оказалось, что не может», — заключила Новикова.

Она также отметила, что Грачевский давал пространство актерам, которые снимались в «Ералаше» вместе с детьми. «Вообще можно считать, что мы все выросли, наши дети и в какой-то степени внуки на фильмах Бори Грачевского, мелодию «Ералаша», которые все знают наизусть. Сколько там потрясающих артистов, они не считали для себя чем-то зазорным сняться в «Ералаше» вместе с детьми, наоборот, все понимали, что можно похулиганить, подурачиться. Боря давал им пространство всяческое, ему нравились придумки артистов. Я не помню Борю грустного, даже в самые сложные моменты его жизни», — добавила она.

Борис Грачевский умер в возрасте 71 года 14 января. Он заразился коронавирусом в конце декабря. Его госпитализировали, позже перевели в реанимацию. По данным Telegram-канала Mash, в начале января его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

Грачевский основал «Ералаш» в 1974 году. Позднее он создал одноименную киностудию.