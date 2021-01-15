Попова сообщила о научившихся жить в условиях коронавируса россиянах

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Комплекс мер по борьбе с коронавирусом, принятый в России, позволяет не говорить о локдауне. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на Гайдаровском форуме, передает корреспондент РБК.

По словам Поповой, россияне научились жить в условиях COVID-19, даже весной промышленность в стране и экономика работали на 70%.

«Комплекс мер, которые мы выработали, и которые неукоснительно исполняются, позволяют, в отличие от других стран, не говорить о локдаунах», — сказала глава Роспотребнадзора.

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