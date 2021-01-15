Садальский сообщил о последних днях умершего от коронавируса Грачевского
Художественный руководитель детского тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский, умерший от коронавируса, перед смертью сохранял приподнятое настроение. Об этом заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский написал в Facebook, передает газета «Известия».
«Очень надеялся, что Боря выстоит, даже в последние дни в больнице он был веселым и шутил», — сообщил Садальский.
Актер пожелал сил вдове худрука Екатерине Белоцерковской.
Садальский рассказал РЕН ТВ, что успел пообщаться с Грачевским незадолго до его смерти. «Он мне прислал фотографии, на которых он в маске был и смеялся над болезнью. Все говорил, что кирдык коронавирусу», — указал артист.