Садальский сообщил о последних днях умершего от коронавируса Грачевского

Грачевский умер 14 января на 72-ом году жизни. Он заразился коронавирусом 21 декабря, через неделю попал в больницу. Позже стало известно, что мужчину перевели в реанимацию. Telegram-канал Mash сообщил 9 января, что пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Днем 14 января, по словам друга худрука Владимира Долинского, Грачевский оставался в медикаментозном сне.

Грачевский основал «Ералаш» вместе с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году. Он являлся заслуженным деятелем искусств России, был отмечен орденами Почета, Дружбы и премией правительства в области культуры.