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Садальский сообщил о последних днях умершего от коронавируса Грачевского

Художественный руководитель детского тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский, умерший от коронавируса, перед смертью сохранял приподнятое настроение. Об этом заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский написал в Facebook, передает газета «Известия».

«Очень надеялся, что Боря выстоит, даже в последние дни в больнице он был веселым и шутил», — сообщил Садальский.

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Актер пожелал сил вдове худрука Екатерине Белоцерковской.

Садальский рассказал РЕН ТВ, что успел пообщаться с Грачевским незадолго до его смерти. «Он мне прислал фотографии, на которых он в маске был и смеялся над болезнью. Все говорил, что кирдык коронавирусу», — указал артист.

Грачевский умер 14 января на 72-ом году жизни. Он заразился коронавирусом 21 декабря, через неделю попал в больницу. Позже стало известно, что мужчину перевели в реанимацию. Telegram-канал Mash сообщил 9 января, что пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Днем 14 января, по словам друга худрука Владимира Долинского, Грачевский оставался в медикаментозном сне.

Грачевский основал «Ералаш» вместе с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году. Он являлся заслуженным деятелем искусств России, был отмечен орденами Почета, Дружбы и премией правительства в области культуры.

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