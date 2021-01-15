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Галкин назвал умершего Грачевского частью детства россиян

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, умерший от коронавируса, был частью детства россиян. Об этом написал телеведущий Максим Галкин в Instagram.

«Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего», — сообщил он.

Ярмольник назвал имя умершего Грачевского синонимом «Ералаша»
Общество

Галкин выразил соболезнования близким худрука.

Грачевский умер на 72-ом году жизни 14 января. Он заразился коронавирусом в конце декабря. Мужчину положили в больницу, позже перевели в реанимацию. По информации Telegram-канала Mash, в начале января его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Со слов друга Грачевского Владимира Долинского, пациент оставался в коме в день смерти.

Грачевский основал «Ералаш» в 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом. Позднее он создал одноименную киностудию. Являлся заслуженным деятелем искусств России. Был награжден орденами Почета, Дружбы и премией правительства в области культуры.

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