Ярмольник назвал имя умершего Грачевского синонимом «Ералаша»

Имя Бориса Грачевского, создавшего детский киножурнал «Ералаш», стало синонимом этой передачи, которую он сумел сохранить даже в сложное время после распада СССР. Об этом сообщил актер Леонид Ярмольник, передает «РИА Новости».

Грачевский умер 14 января на 72-ом году жизни от коронавируса.

«Его знают все, знают, что Боря — это синоним «Ералаша». Он давно уже мог бы взять себе псевдоним «Ералаш». Он даже в трудные времена, в 90-е, когда все гибло, он все равно вытащил «Ералаш», он не погиб и выжил, это замечательный детский киножурнал, и не только детский. И я несколько раз там снимался, там все снимались», — рассказал Ярмольник.

По словам актера, Грачевский был готов всем прийти на помощь. Как указал собеседник агентства, у них были совместные творческие планы. Ярмольник и Грачевский ждали окончания пандемии коронавируса, чтобы собраться для съемок.