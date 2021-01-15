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Пандемия коронавируса ,  
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Ярмольник назвал имя умершего Грачевского синонимом «Ералаша»

Имя Бориса Грачевского, создавшего детский киножурнал «Ералаш», стало синонимом этой передачи, которую он сумел сохранить даже в сложное время после распада СССР. Об этом сообщил актер Леонид Ярмольник, передает «РИА Новости».

Грачевский умер 14 января на 72-ом году жизни от коронавируса.

«Его знают все, знают, что Боря — это синоним «Ералаша». Он давно уже мог бы взять себе псевдоним «Ералаш». Он даже в трудные времена, в 90-е, когда все гибло, он все равно вытащил «Ералаш», он не погиб и выжил, это замечательный детский киножурнал, и не только детский. И я несколько раз там снимался, там все снимались», — рассказал Ярмольник.

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По словам актера, Грачевский был готов всем прийти на помощь. Как указал собеседник агентства, у них были совместные творческие планы. Ярмольник и Грачевский ждали окончания пандемии коронавируса, чтобы собраться для съемок.

Актер Кирилл Емельянов рассказал РБК, что Грачевский за время работы помог многим артистам определиться с профессией, был близким человеком для участников «Ералаша». «Мы действительно называли его папой, дядей Борей, это был наш такой духовный лидер движения «ералашевцев», — сказал Емельянов.

Грачевский заболел коронавирусной инфекцией 21 декабря. Его госпитализировали, затем перевели в реанимацию. Telegram-канал Mash 9 января писал, что худрука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, пациента ввели в медикаментозную кому, в которой Грачевский, со слов его друга Владимира Долинского, оставался в день смерти.

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