Путин поздравил Следственный комитет России с юбилеем

СК России стал самостоятельной структурой 15 января 2011 года. Его создали на базе Следственного комитета при прокуратуре России. Автором идеи выделения СК из прокуратуры был Александр Бастрыкин. Сейчас он возглавляет СК.

Ранее Путин поздравлял работников и ветеранов российской прокуратуры с их профессиональным праздником. Он попросил прокуроров нарастить усилия в борьбе с экстремизмом и жестко пресекать коррупцию.