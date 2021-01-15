Путин поздравил Следственный комитет России с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил Следственный комитет (СК) России с десятилетним юбилеем. Поздравление президента транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».
«Поздравляю вас с десятилетием образования Следственного комитета России как самостоятельного федерального государственного органа», — сказал Путин.
Президент отметил, что наделение СК особым статусом позволило вывести работу следствия на новый уровень. По его словам, в деятельности сотрудников СК важны такие качества, как настойчивость, принципиальность, кристальная честность и порядочность. Российский лидер, как передает телеканал, попросил следователей оперативно реагировать на возникающие угрозы и улучшать свой профессионализм.