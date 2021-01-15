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Путин поздравил Следственный комитет России с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил Следственный комитет (СК) России с десятилетним юбилеем. Поздравление президента транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».

«Поздравляю вас с десятилетием образования Следственного комитета России как самостоятельного федерального государственного органа», — сказал Путин.

Путин поздравил прокуроров и попросил жестко пресекать коррупцию
Общество
Владимир Путин

Президент отметил, что наделение СК особым статусом позволило вывести работу следствия на новый уровень. По его словам, в деятельности сотрудников СК важны такие качества, как настойчивость, принципиальность, кристальная честность и порядочность. Российский лидер, как передает телеканал, попросил следователей оперативно реагировать на возникающие угрозы и улучшать свой профессионализм.

Путин поздравил следователей с праздником
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СК России стал самостоятельной структурой 15 января 2011 года. Его создали на базе Следственного комитета при прокуратуре России. Автором идеи выделения СК из прокуратуры был Александр Бастрыкин. Сейчас он возглавляет СК.

Ранее Путин поздравлял работников и ветеранов российской прокуратуры с их профессиональным праздником. Он попросил прокуроров нарастить усилия в борьбе с экстремизмом и жестко пресекать коррупцию.

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