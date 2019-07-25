Путин поздравил следователей с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что «с петровских времен» деятельность Следственного комитета, подразделений МВД и ФСБ основана на честности, законности и справедливости. «Необходимо совершенствовать, постоянно улучшать следственную практику, настойчиво и твердо вести борьбу с криминалом, терроризмом, коррупцией, внедрять новые технологии экспертизы, поиска и закрепления доказательств», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что всегда должны быть гарантированы объективность расследования уголовных дел и неотвратимость наказания для виновных «Уверен, что российские следователи будут работать ответственно, беспристрастно и безупречно», — отметил президент.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Путин также отмечал, что власти будут развивать систему соцгарантий для силовиков.