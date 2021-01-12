Путин поздравил прокуроров и попросил жестко пресекать коррупцию

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов российской прокуратуры с их профессиональным праздником, Днем работника прокуратуры, и попросил тщательнее бороться с коррупцией. Обращение президента показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета», — сказал Путин.

Кроме того, политик назвал среди приоритетных задач устранение нарушений социальных прав людей, надзорное сопровождение реализации национальных проектов, защиту окружающей среды, обеспечение законности в ходе предстоящих выборов в Госдуму.

Как отметил президент, за 2020 год прокуроры России выявили более 3,5 млн нарушений федерального законодательства. По материалам проверок возбудили почти 19 тыс. уголовных дел. «Жду от вас весомых результатов и в наступившем году», — указал российский лидер.