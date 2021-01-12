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Путин поздравил прокуроров и попросил жестко пресекать коррупцию

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов российской прокуратуры с их профессиональным праздником, Днем работника прокуратуры, и попросил тщательнее бороться с коррупцией. Обращение президента показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета», — сказал Путин.

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Фото:Екатерина Штукина / РИА Новости

Кроме того, политик назвал среди приоритетных задач устранение нарушений социальных прав людей, надзорное сопровождение реализации национальных проектов, защиту окружающей среды, обеспечение законности в ходе предстоящих выборов в Госдуму.

Как отметил президент, за 2020 год прокуроры России выявили более 3,5 млн нарушений федерального законодательства. По материалам проверок возбудили почти 19 тыс. уголовных дел. «Жду от вас весомых результатов и в наступившем году», — указал российский лидер.

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Владимир Путин

Путин обратил внимание на то, что в прошлом году был усилен «конституционный статус» прокуратуры, в частности повышены гарантии независимости и прозрачности ее работы, а также изменен порядок назначения руководства. По мнению президента, это должно повысить эффективность работы прокуратуры.

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В июне прошлого года Генпрокуратура России назвала самые коррумпированные регионы страны. Среди них оказались Мордовия, Чувашия, Камчатский край, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Больше всего преступлений, связанных с коррупцией, было выявлено при освоении бюджетных денег и организации торгов, в управлении имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Владимир Путин прокуратура праздник
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