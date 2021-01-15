Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 73,8 (+0,27) Инвестиции, 14 янв, 12:26
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 89,65 (-0,14) Инвестиции, 14 янв, 12:26
В Крыму сняли ограничения на работу кафе и ресторанов Общество, 02:00 Винокур поделился воспоминаниями о Грачевском Общество, 01:47 С девяти до шести: как компании подстраивают офисы под новую реальность РБК и СберМаркет, 01:46 В Подмосковье осудили членов похищавшей земли Минобороны ОПГ Общество, 01:21 Байден представил план по восстановлению экономики на $1,9 трлн Экономика, 01:07 Подарок на века: как выбрать по знаку зодиака РБК «Стиль» и Алроса, 00:35 Ярмольник назвал имя умершего Грачевского синонимом «Ералаша» Общество, 00:27 Госдеп напомнил компаниям о санкциях за участие в «Северном потоке-2» Политика, 00:14 Мораторий сократил число корпоративных банкротств в России Экономика, 00:11 Актер Емельянов поделился воспоминаниями о Грачевском Общество, 00:02 В год пандемии в России произошел бум личных банкротств Финансы, 00:00 Названы регионы с самым высоким спросом россиян на банкротство без суда Финансы, 00:00 Bloomberg узнал сроки завершения строительства «Северного потока-2» Бизнес, 00:00 Как продлить новогоднее настроение РБК и Okko, 14 янв, 23:50
Общество ,  
0 

Винокур поделился воспоминаниями о Грачевском

Умерший на 72-ом году жизни художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский был хорошим организатором и любил детей. Об этом рассказал «Интерфаксу» народный артист РСФСР Владимир Винокур.

«Прекрасный организатор, добрый наш деятель, он сам очень любил детей. И самое главное, он был очень трогательный и веселый», — сообщил Винокур.

Ярмольник назвал имя умершего Грачевского синонимом «Ералаша»
Общество

Грачевский скончался 14 января после заболевания коронавирусной инфекцией. Он заразился в конце декабря и попал в больницу. Telegram-канал Mash 9 января сообщил, что худрука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В ней пациент оставался в день смерти, со слов его друга Владимира Долинского.

Грачевский основал «Ералаш» вместе с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году. Позднее он создал одноименную киностудию. Являлся заслуженным деятелем искусств России, был награжден орденами Почета, Дружбы и премией правительства в области культуры.

Актер Кирилл Емельянов рассказал РБК, что Грачевский помог многим актерам определиться с профессией и был очень близким человеком для «каждого, кто прошел через «Ералаш».

Борис Грачевский некролог Ералаш
Материалы по теме
Умер Борис Грачевский
Общество
Ярмольник назвал имя умершего Грачевского синонимом «Ералаша»
Общество
Актер Емельянов поделился воспоминаниями о Грачевском
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter