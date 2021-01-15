Винокур поделился воспоминаниями о Грачевском

Умерший на 72-ом году жизни художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский был хорошим организатором и любил детей. Об этом рассказал «Интерфаксу» народный артист РСФСР Владимир Винокур.

«Прекрасный организатор, добрый наш деятель, он сам очень любил детей. И самое главное, он был очень трогательный и веселый», — сообщил Винокур.

Грачевский скончался 14 января после заболевания коронавирусной инфекцией. Он заразился в конце декабря и попал в больницу. Telegram-канал Mash 9 января сообщил, что худрука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В ней пациент оставался в день смерти, со слов его друга Владимира Долинского.

Грачевский основал «Ералаш» вместе с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году. Позднее он создал одноименную киностудию. Являлся заслуженным деятелем искусств России, был награжден орденами Почета, Дружбы и премией правительства в области культуры.