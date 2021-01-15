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Актер Емельянов поделился воспоминаниями о Грачевском

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, умерший после заражения коронавирусом, за время работы помог многим найти свой путь в актерском мастерстве. Об этом РБК рассказал знакомый с Грачевским при жизни актер Кирилл Емельянов.

«У меня к нему ничего нет, кроме слов благодарности. Он действительно открыл дорогу многим, в том числе и мне помог определиться с профессией. Сейчас пока шоковое состояние, залез в телефон, увидел какие-то переписки с ним. Пока не понимаю, шок. Безусловно, это очень близкий человек для каждого, кто прошел через «Ералаш». Мы действительно называли его папой, дядей Борей, это был наш такой духовный лидер движения «ералашевцев», — сказал Емельянов.

Умер Борис Грачевский
Общество
Борис Грачевский

Грачевский умер 14 января на 72-ом году жизни. Он заболел коронавирусной инфекцией 21 декабря, через неделю попал в больницу № 52. Позднее его жена Екатерина Белоцерковская сообщила, что Грачевского перевели в реанимацию. Telegram-канал Mash 9 января писал, что худрука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Днем 14 января, по словам друга умершего Владимира Долинского, пациент оставался в медикаментозном сне.

Грачевский совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш» в 1974 году. Позднее Грачевский создал одноименную киностудию.

актер Борис Грачевский Ералаш новости некролог
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