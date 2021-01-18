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Врачи дали советы по подготовке к крещенским купаниям

Неподготовленному человеку нырять в прорубь не рекомендуется, рассказал РБК врач-терапевт, клинический фармаколог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, подготовка к крещенским купаниям должна занять около трех-четырех недель, чтобы организм постепенно адаптировался к холодной воде.

«Сначала нужно принимать контрастный душ, потом понижать температуру на 1–2 градуса, постепенно доводя ее до температуры холодной воды из-под крана, что примерно плюс 10 градусов. Затем уже можно выходить на снег, обливаться. За неделю можно подготовиться только к тому, чтобы окунуть ноги», — отметил Кондрахин.

Терапевт отметил, что купание в проруби без подготовки чревато снижением иммунитета. «Есть опасность простыть и заболеть, а обстановка не та, чтобы баловаться так с иммунитетом», — сказал он.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Врач добавил, что крещенские купания противопоказаны страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкий переход в холодную температуру вызовет «мощный адреналиновый взрыв», что приведет к резкому сужению сосудов и риску повторного инфаркта.

До купания «категорически» запрещается употреблять алкогольные напитки. У человека может закружиться голова или свести ногу, и «он имеет все шансы утонуть». Не стоит выпивать и после проруби. По словам Кондрахина, согреться гораздо лучше поможет горячий чай или сбитень на травах.

«Купание — это стресс для организма, и нужно быстрое сжигание калорий, чтобы поднять температуру <...>. До купания принимать алкоголь категорически нельзя, а после купания [можно] согреться горячим чаем, сбитнем и только потом, спустя некоторое время можно рюмочку: водка не даст организму калорий», — сказал он.

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Заходить в воду нужно не слишком медленно, но и не слишком быстро. «Нельзя подолгу стоять у проруби, но и нельзя прыгать туда сразу с головой. Резкая смена температуры может привести к тому, что схлопнутся периферические сосуды и человек может рефлекторно вздохнуть под водой, что опасно. А медленно нельзя, потому что организм успеет остыть к моменту погружения», — рассказал Кондрахин.

После купания нужно хорошо растереть тело полотенцем и надеть теплую одежду, отметила в беседе с РБК терапевт, кардиолог в «Лахта Клинике» Амина Платунова.

«Купание в проруби довольно спорное с медицинской точки зрения без хорошей предварительной подготовки. Оно не есть признак здоровья — одно дело, если вы регулярно закаляетесь и подготавливаете себя, другие дело, когда это делается раз в год», — рассказала Платунова.

Врач добавила, что от купания следует воздержаться лицам с любыми хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и болезнями, связанными с почками.

Платунова также напомнила об опасности заразиться коронавирусом из-за массового скопления народа. «Вирус не дремлет, и на мой взгляд, наверное, не стоит идти туда, где много людей. Морозы не спасут, если кто-то будет болен коронавирусом», — отметила она.

Омский Роспотребнадзор рекомендовал не проводить крещенские купания
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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

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Автор
Елизавета Ламова
новости врачи крещение крещенские купания
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