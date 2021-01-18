Врачи дали советы по подготовке к крещенским купаниям

До купания «категорически» запрещается употреблять алкогольные напитки. У человека может закружиться голова или свести ногу, и «он имеет все шансы утонуть». Не стоит выпивать и после проруби. По словам Кондрахина, согреться гораздо лучше поможет горячий чай или сбитень на травах.

«Купание — это стресс для организма, и нужно быстрое сжигание калорий, чтобы поднять температуру <...>. До купания принимать алкоголь категорически нельзя, а после купания [можно] согреться горячим чаем, сбитнем и только потом, спустя некоторое время можно рюмочку: водка не даст организму калорий», — сказал он.

Заходить в воду нужно не слишком медленно, но и не слишком быстро. «Нельзя подолгу стоять у проруби, но и нельзя прыгать туда сразу с головой. Резкая смена температуры может привести к тому, что схлопнутся периферические сосуды и человек может рефлекторно вздохнуть под водой, что опасно. А медленно нельзя, потому что организм успеет остыть к моменту погружения», — рассказал Кондрахин.

После купания нужно хорошо растереть тело полотенцем и надеть теплую одежду, отметила в беседе с РБК терапевт, кардиолог в «Лахта Клинике» Амина Платунова.

«Купание в проруби довольно спорное с медицинской точки зрения без хорошей предварительной подготовки. Оно не есть признак здоровья — одно дело, если вы регулярно закаляетесь и подготавливаете себя, другие дело, когда это делается раз в год», — рассказала Платунова.

Врач добавила, что от купания следует воздержаться лицам с любыми хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и болезнями, связанными с почками.

Платунова также напомнила об опасности заразиться коронавирусом из-за массового скопления народа. «Вирус не дремлет, и на мой взгляд, наверное, не стоит идти туда, где много людей. Морозы не спасут, если кто-то будет болен коронавирусом», — отметила она.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января.

Из-за эпидемиологической ситуации крещенские купания отменили в Хабаровском крае, а также в Калининградской и Томской областях. Управление Роспотребнадзора в Омской области рекомендовало воздержаться от омовений, чтобы избежать скопления людей в раздевалках.