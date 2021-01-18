Врачи дали советы по подготовке к крещенским купаниям
Неподготовленному человеку нырять в прорубь не рекомендуется, рассказал РБК врач-терапевт, клинический фармаколог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, подготовка к крещенским купаниям должна занять около трех-четырех недель, чтобы организм постепенно адаптировался к холодной воде.
«Сначала нужно принимать контрастный душ, потом понижать температуру на 1–2 градуса, постепенно доводя ее до температуры холодной воды из-под крана, что примерно плюс 10 градусов. Затем уже можно выходить на снег, обливаться. За неделю можно подготовиться только к тому, чтобы окунуть ноги», — отметил Кондрахин.
Терапевт отметил, что купание в проруби без подготовки чревато снижением иммунитета. «Есть опасность простыть и заболеть, а обстановка не та, чтобы баловаться так с иммунитетом», — сказал он.
Врач добавил, что крещенские купания противопоказаны страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкий переход в холодную температуру вызовет «мощный адреналиновый взрыв», что приведет к резкому сужению сосудов и риску повторного инфаркта.