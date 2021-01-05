Минздрав Франции объявил о расширении программы вакцинации от COVID-19

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Власти Франции намерены расширить программу вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Reuters. Как заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, уже в ближайшее время планируется значительно увеличить число центров вакцинации и дать разрешение на использование вакцины, разработанной американской компанией Moderna.

Одновременно с этим власти намерены расширить список категорий лиц, подлежащих вакцинации на данном этапе, включив в него пожарных и социальных работников старше 50 лет.

Кроме того, еще до конца января, по словам Верана, должно быть дано разрешение на вакцинацию людей в возрасте 75 лет и старше, проживающих у себя дома.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции с момента начала пандемии выявлено более 2,7 млн случаев заражения COVID-19, свыше 65,5 тыс. заболевших умерли.