Пандемия коронавируса , 01 янв, 17:33
0
Власти Франции ужесточили ограничения по коронавирусу в 15 регионах
Власти Франции со 2 января ужесточают комендантский час в 15 департаментах, наиболее затронутых пандемией коронавируса. Об этом объявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, передает Franceinfo.
Сейчас комендантский час там начинается с 20:00, однако с субботы он будет действовать с 18:00. Новые ограничения вводятся в департаментах Верхние Альпы, Приморские Альпы, Арденны, Ду, Юра, Марна, Верхняя Марна и других.
Материал дополняется