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Кравчук заявил о готовности Украины к компромиссам

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук (Фото: Zuma / ТАСС)

Украина готова к компромиссам, но любые требования к ней в форме диктата и обвинений неосуществимы. Об этом заявил первый президент страны Леонид Кравчук в интервью «Национальной службе новостей».

«Крым — отдельная тема для разговора, Донбасс — также отдельная. Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам», — считает Кравчук.

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По словам бывшего президента, путем переговоров и компромиссов можно урегулировать ряд проблем, в том числе с поставкой воды в Крым. Она поступала в регион по Северо-Крымскому каналу, но в 2014 году Украина перекрыла его.

Кравчук также заявил, что мировое сообщество не считает воссоединение Крыма с Россией добровольным. Он призвал Москву «ответить за это».

В конце декабря украинская служба новостей TCH опубликовала интервью с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, в котором он заявил, что «тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной», и пообещал сделать для этого все возможное. Представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на слова Кулебы назвала его высказывание сообщением из преисподней.

В марте 2014 года полуостров вошел в состав России по результатам референдума, на котором за присоединение высказались более 95% принявших участие в голосовании. Украина и большинство стран — членов ООН его результаты не признали и назвали присоединение аннексией. Кремль неоднократно подчеркивал, что вопрос территориальной принадлежности региона закрыт и не подлежит дальнейшему обсуждению.

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