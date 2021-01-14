Кравчук заявил о готовности Украины к компромиссам

Леонид Кравчук (Фото: Zuma / ТАСС)

Украина готова к компромиссам, но любые требования к ней в форме диктата и обвинений неосуществимы. Об этом заявил первый президент страны Леонид Кравчук в интервью «Национальной службе новостей».

«Крым — отдельная тема для разговора, Донбасс — также отдельная. Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам», — считает Кравчук.

По словам бывшего президента, путем переговоров и компромиссов можно урегулировать ряд проблем, в том числе с поставкой воды в Крым. Она поступала в регион по Северо-Крымскому каналу, но в 2014 году Украина перекрыла его.

Кравчук также заявил, что мировое сообщество не считает воссоединение Крыма с Россией добровольным. Он призвал Москву «ответить за это».