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Захарова ответила Киеву на заявление об «адской» для России теме Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обещание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма «адской» для России сообщением «из преисподней». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«СМИ: «Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью пообещал сделать тему Крыма «адской, а не священной» для России». Заявление из преисподней», — отметила она.

Ранее, 30 декабря, украинская служба новостей TCH опубликовала интервью с Дмитрием Кулебой, в котором он заявил, что «тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной» и пообещал сделать для этого все возможное.

Глава МИД Украины пообещал сделать тему Крыма «адской» для России
Политика
Дмитрий Кулеба

По словам главы МИДа, специально для этого с 2021 года начнет работать «Крымская платформа» — переговорная площадка для координации действий разных стран по «выдавливанию России» с территории полуострова. Министр заявил, что давление на Москву с целью возвращения Крыма в состав Украины должно стать для международного сообщества вопросом политического, юридического и нравственного выбора.

Республика Крым ранее входила в состав Украины. В марте 2014 она перешла в состав России по результатам референдума, на котором за присоединение проголосовали более 95% участников. Украина и большинство стран — членов ООН данные результаты не признали и назвали присоединение полуострова аннексией. Кремль, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что вопрос территориальной принадлежности региона закрыт и не подлежит дальнему обсуждению.

Крым Дмитрий Кулеба Захарова МИД
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