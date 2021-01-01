Захарова ответила Киеву на заявление об «адской» для России теме Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обещание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма «адской» для России сообщением «из преисподней». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«СМИ: «Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью пообещал сделать тему Крыма «адской, а не священной» для России». Заявление из преисподней», — отметила она.

Ранее, 30 декабря, украинская служба новостей TCH опубликовала интервью с Дмитрием Кулебой, в котором он заявил, что «тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной» и пообещал сделать для этого все возможное.

По словам главы МИДа, специально для этого с 2021 года начнет работать «Крымская платформа» — переговорная площадка для координации действий разных стран по «выдавливанию России» с территории полуострова. Министр заявил, что давление на Москву с целью возвращения Крыма в состав Украины должно стать для международного сообщества вопросом политического, юридического и нравственного выбора.