В Совфеде сочли «помощь» Великобритании по Крыму политическим проектом

Проекты Великобритании по возвращению Крыма и по Донбассу являются исключительно политическими, в них нет никаких гуманитарных целей. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее на сайте британского правительства появился документ, согласно которому посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по «реинтеграции» Крыма в состав Украины. Финансирование будет происходить в рамках программы «Открытое будущее», которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта этого года. Планируется «развитие реинтеграции Крыма и неподконтрольных правительству территорий» на востоке Украины, а также фиксация «нарушений прав человека» в этих регионах со стороны России и помощь «жертвам». Лондон заявил о готовности выделить на проекты до £10 тыс. (менее 1 млн руб.).

«Чисто политический проект, не имеющий ничего общего с заявляемыми гуманитарными целями. Изменение статуса Крыма в 2014 году было единственно возможным способом реальной защиты прав и свобод жителей полуострова от экстремистской националистической угрозы с территории Украины», — сказал Косачев (цитата по «РИА Новости»).

По словам сенатора, жители юго-востока Украины аналогичным образом реагируют на угрозы со стороны Киева. «Именно сохранение такой угрозы определило и продолжает определять перспективы урегулирования конфликта на юго-востоке, а точнее — их постепенное сужение, тем более когда в дело включаются такие «помощники», как британцы и прочие англосаксы», — добавил Косачев.