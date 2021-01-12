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В Совфеде сочли «помощь» Великобритании по Крыму политическим проектом

Проекты Великобритании по возвращению Крыма и по Донбассу являются исключительно политическими, в них нет никаких гуманитарных целей. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее на сайте британского правительства появился документ, согласно которому посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по «реинтеграции» Крыма в состав Украины. Финансирование будет происходить в рамках программы «Открытое будущее», которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта этого года. Планируется «развитие реинтеграции Крыма и неподконтрольных правительству территорий» на востоке Украины, а также фиксация «нарушений прав человека» в этих регионах со стороны России и помощь «жертвам». Лондон заявил о готовности выделить на проекты до £10 тыс. (менее 1 млн руб.).

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«Чисто политический проект, не имеющий ничего общего с заявляемыми гуманитарными целями. Изменение статуса Крыма в 2014 году было единственно возможным способом реальной защиты прав и свобод жителей полуострова от экстремистской националистической угрозы с территории Украины», — сказал Косачев (цитата по «РИА Новости»).

По словам сенатора, жители юго-востока Украины аналогичным образом реагируют на угрозы со стороны Киева. «Именно сохранение такой угрозы определило и продолжает определять перспективы урегулирования конфликта на юго-востоке, а точнее — их постепенное сужение, тем более когда в дело включаются такие «помощники», как британцы и прочие англосаксы», — добавил Косачев.

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В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал словоблудием намерение Великобритании финансировать «реинтеграцию» Крыма в состав Украины. «Маловразумительное словоблудие, громкие лозунги и абсолютно непонятная стратегия, а, точнее, ее отсутствие», — считает депутат.

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По его мнению, Лондон четко намекает Киеву, что помощь в возвращении полуострова — «всего лишь яркий плакат, закрывающий брешь в стене». «В сегодняшней Украине подобные шоу в моде: сладкие обещания, эффектные лозунги, яркие картинки будущего, и британское предложение удачно вписалось в этот модный мейнстрим», — заключил Бальбек.

В 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного среди жителей полуострова, большинство которых высказались за присоединение к России. Украина и западные государства считают произошедшее аннексией. Москва настаивает, что процедура была проведена в рамках международного права, и вопрос принадлежности полуострова закрыт.

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